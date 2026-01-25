Opinión | Que din as rumorosas?
O dereito a parar para respirar
Uns invernos suceden a outros, un monarca a outro, un silencio a outro, un fracaso a outro.
Está de moda correr. Nun tempo en que as horas voan, certos seres humanos modernos son quen de gobernaren o destino do seu corpo dándolles corda ás súas extremidades inferiores. O resto levamos a procesión por dentro e a toda máquina, aínda que por fóra semellamos esperar sentados a que nos chegue a inspiración.
Mais non está ben visto sentar sempre e en todo lugar. En New York e outras cidades do civilizado Occidente certas repisas accesíbeis confabúlanse con elementos intimidatorios e ferintes para disuadir o potencial ser canso que se achegue a elas na procura de alivio.
O sistema quérenos en pé, producindo. Por iso, nun mundo que non para de avanzar, levando por diante o planeta e moitos dos seus habitantes en nome do progreso, deterse pode ser unha manifestación de liberdade, un xesto de insubmisión.
Como parar é susceptíbel de devir en acto de rebeldía, nunha sociedade cada vez máis vella e esgotada, os bancos están contados, os de descansar, aínda que os outros tamén van a menos. Entón sentar convértese nun luxo ao alcance dos que posúen os cartos ou que son donos do seu tempo, outro tipo de riqueza, para facelo. Non todas as persoas poden permitirse un ano sabático, unha excedencia, un día libre mentres están en idade de producir. Por iso o deixamos tamén para despois.
Iso de deterse lembra a detención. Non teñen boa sona os detidos porque fican parados, conxelado o seu espazo entre reixas que deixan pasar o tempo, pero non o resto da vida. Porén, detemento significa prestar atención, investir tempo, a verdadeira medida da nosa opulencia.
Síntoma da percepción negativa dese campo semántico é que ás folgas se lles diga paros e que unha derivada desa palabra teña connotacións deprimentes, coma a que alude a todas as persoas que non quererían parar. Díselles parados, como se no seu caso esa decisión fose voluntaria e non o síntoma dun sistema errado.
Se paramos a pensalo, nunca nos detemos: o sangue percorre as nosas veas, cabelos e unllas medran sen parar e os nosos pés campan por un planeta que se move a velocidades inconcibíbeis polo espazo, unha viaxe da que só nos decatamos porque suma engurras á nosa faciana.
Pero ás veces, só ás veces, facemos unha pausa e o mundo detense canda nós un anaquiño para poder escoitarse e escoitarnos.
