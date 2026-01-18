Competir o desaparecer: la batalla tecnológica de Europa

Durante décadas, Europa ha sido una potencia económica y científica. Sin embargo, en el tablero geopolítico y tecnológico del siglo XXI, esa fortaleza histórica se está erosionando. La carrera global por la tecnología, desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial, ha convertido la competitividad y la no‑dependencia tecnológica en una cuestión estratégica de primer orden. No se trata solo de crecimiento económico, sino de seguridad, resiliencia y poder político. Hoy, la competencia global se libra en mercados clave como la defensa, las comunicaciones, el espacio, la energía, la salud y, especialmente, en el ámbito digital. En todos ellos, la capacidad de diseñar, producir y controlar tecnologías críticas marca la diferencia. Europa se enfrenta así a una pregunta incómoda pero inevitable: ¿puede seguir siendo relevante si depende tecnológicamente de terceros?

Los datos dibujan un panorama inquietante. En algo tan básico como las búsquedas en internet, la empresa estadounidense Google controla más del 90 % del mercado europeo, mientras que las alternativas locales apenas alcanzan el 2 %. En la infraestructura de almacenamiento en la nube, esencial para empresas y administraciones, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud concentran alrededor del 70 % del mercado, dejando solo un 15% a proveedores europeos. En líneas generales, tres de cada cuatro empresas del continente dependen totalmente de tecnologías estadounidenses para su funcionamiento diario.

La globalización tecnológica que marcó las últimas décadas está dando paso a una etapa distinta. Las tensiones geopolíticas, la pandemia, la guerra en Ucrania y la rivalidad entre Estados Unidos y China han puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro y el riesgo de una dependencia excesiva de proveedores externos. La escasez de semiconductores durante la crisis de la COVID‑19 fue una señal de alarma: industrias enteras quedaron paralizadas por la falta de un componente diminuto pero imprescindible.

La excelencia científica no conecta con la industria

Ese episodio reveló un problema estructural. Europa produce hoy solo alrededor del 10% de los semiconductores a nivel mundial, pese a que sin chips no hay coche eléctrico, red 5G, sistema de defensa, hospital digital ni modelo de inteligencia artificial. Los semiconductores son el sistema nervioso de la economía moderna. Estados Unidos domina el diseño, Asia la fabricación avanzada, y China acelera para reducir su dependencia exterior. Europa, pese a su excelencia científica, ha quedado relegada en la fase industrial más crítica. La brecha se amplía aún más en las tecnologías que definirán el futuro. En inteligencia artificial, Europa representa apenas el 7% de la inversión global, frente al 4% de Estados Unidos y el 32% de China. Esta desventaja no solo limita el crecimiento económico, sino que condiciona la capacidad europea para influir en los estándares, los usos y las reglas del juego tecnológico. Esta pérdida de peso no es fruto de un único error, sino de una combinación de factores: deslocalización industrial, falta de inversión sostenida, fragmentación del mercado interior y una apuesta histórica por sectores menos intensivos en capital tecnológico. El resultado es una dependencia que reduce el margen de maniobra del continente ante crisis externas. Frente a este escenario, la Unión Europea ha comenzado a redefinir su enfoque. El concepto clave no es la autosuficiencia, inviable en un mundo interdependiente, sino la autonomía estratégica abierta: reducir vulnerabilidades críticas sin renunciar a la cooperación internacional.

La innovación se convierte así en la principal herramienta para revertir la tendencia. Sin una base industrial sólida, la excelencia científica corre el riesgo de quedarse en los laboratorios, sin traducirse en empleo, crecimiento y poder estratégico. Iniciativas como el European Chips Act, que aspira a duplicar la cuota europea de producción de semiconductores hasta superar el 20 % en 2030, o programas nacionales como el PERTE Chip en España, buscan corregir este desequilibrio. Pero el reto va mucho más allá del dinero. Requiere ecosistemas de innovación donde universidades, centros de investigación, startups y grandes empresas colaboren de forma efectiva. También exige talento: formar, atraer y retener perfiles altamente cualificados en ingeniería, microelectrónica o inteligencia artificial es indispensable para competir en igualdad de condiciones.

El desafío es regular sin asfixiar la innovación

Europa ha sido pionera en la regulación de los mercados digitales, con normas como la Ley de Mercados Digitales (DMA) o la Ley de Servicios Digitales (DSA). Sin embargo, el desafío es regular sin asfixiar la innovación. La competitividad europea no se logrará solo poniendo límites a los gigantes tecnológicos extranjeros, sino también creando las condiciones para que surjan y crezcan empresas europeas capaces de competir a escala global. En palabras de María Álvarez San José, experta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es necesario promocionar la competencia, introducir nuevos competidores y eliminar las barreras de entrada al mercado, como medidas para romper los monopolios existentes en el sector tecnológico.

La no-dependencia tecnológica no es un objetivo abstracto. Tiene consecuencias directas sobre la capacidad de Europa para decidir su propio rumbo. Quien controla la tecnología controla, en buena medida, las reglas del juego económico y político. Reforzar la base tecnológica e industrial es, por tanto, una forma de proteger el modelo europeo y asegurar su relevancia en un mundo de cambios acelerados.

El desafío está planteado. La pregunta ya no es si Europa puede permitirse invertir en tecnología, sino si puede permitirse no hacerlo.