El leve paso de gente normal a criminal

Elijo esta foto cruel porque quien disparaba el arma sobre este judío en Ucrania en 1941 era Jakobus Onnen y fue antes profesor, ¡el muy perro de la guerra¡ ¿Es que tan pronto se pasa de normal a criminal? Algunas manifestaciones pueriles y violentas que vemos por las calles y remiten a tufos del pasado, la violencia en las redes, un Parlamento en que las palabras se han convertido en armas con una degradación y empobrecimiento hasta la náusea del lenguaje. (¡alguien escuchó hablar de programa político al partido de la oposición, de su propuesta sobre vivienda por ejemplo, o solo de corrupciones de padre, hijo y espíritu santo?), todoentre gritos , insultos y mentiras, esa búsqueda de la atención inmediata,propia como dicen Pittaro y Szulman en su Era de la Crueldad, de los tiempos cortos de las redes sociales y aplaudidas por papanatas cegados por ellas, la pérdida de la memoria histórica por muchos jóvenes…

Todo eso me ha hecho pensar en una etapa posterior repetida por la historia, que se activa en el período de preguerra, guerra y posguerra y que está más cerca desde que Trump juguetea con sus aventuras paranoides y su equipo de cuatreros. ¿Acabará este imperialista reactualizando la cuestión del derecho a matar al tirano? No sé pero sí demostrando que, como dijo Quevedo, donde no hay justicia es peligroso tener razón ya que los imbéciles son mayoría. Digo: qué rápido se convierte el hombre normal en criminal cuando a un civil le ponen un arma en la mano.

En todas las guerras se nos ayuda a abandonar la razón en favor de las emociones, como en el fútbol. Si leéis No matarían ni una mosca (el título ya delata la intención) de la periodista croata Slavenska Draculic, comprobaríais que de haber conocido la historia de solo tres hombres, por elegir entre muchos, juzgados por el Tribunal de la Haya en la de los Balcanes, nadie habría dicho que fueran antes particularmente violentos. No parecían diferentes de los demás, salvo en que eran gente mezquina, pero cuando estalló la guerra y les pusieron armas en las manos (como pasó en España) se convirtieron en asesinos sin pausa. En su caso podría decirse que tenían una personalidad criminal previa no manifestada, pero es que había muchos sin ella, camareros, chóferes, vendedores, hasta tranquilos pescadores de caña que regalaban a sus vecinos. Gente antes normal.

De los Balcanes a Auschwitz con el libro de Reyes Mate de ese título. ¿Alguien cree que los campos de concentración se sostuvieron con el solo concurso de los alemanes? Los prisioneros funcionarios, kapos, subkapos… incluidos los encargados de las fases previas y posteriores al gaseamiento eran en su mayoría judíos si bien es cierto que en esa zona gris de salvarse ellos antes que morir por otros. Fijáos, fijáos en esos seres primitivos que ya anuncian en nuestras pantallas su violencia. Esos serán los primeros conversos en criminales con cualquier coartada ideológica con el líder adecuado porque solo los hombres entre los animales eligen a uno peor que ellos.