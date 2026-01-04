La Grecia más sexual

Comenzamos el año viajando al pasado, porque las «Edades del Sexo» dan para mucho, después de Sodoma y Gomorra, donde el sexo acababa siempre castigado y con Dios cabreado, el recorrido histórico nos lleva inevitablemente a Grecia. Aquí el deseo ya no es una amenaza ni da miedito, se trabaja la curiosidad y la diversidad.

En la Grecia clásica no existían las etiquetas sexuales que usamos hoy. Nadie se definía por una orientación ni sentía la necesidad de explicarse tanto. El deseo no funcionaba como identidad, sino de forma más práctica. Lo importante no era a quién deseabas, sino desde qué lugar social lo hacías. El sexo estaba atravesado por la edad, el estatus y el poder. Dicho de forma sencilla: el problema no era el deseo, era salirse de la casilla que socialmente te habían asignado.

El cuerpo masculino ocupaba un lugar central (qué raro, ironía modo on). Se entrenaba, se mostraba y se admiraba sin demasiados complejos, un poco a lo «Gymbro». Los gimnasios no eran solo espacios para hacer ejercicio, eran lugares de encuentro, conversación y educación. El desnudo no se vivía como algo obsceno, sino como una expresión de equilibrio, belleza y virtud. Mirar no solo estaba permitido sino que estaba bastante normalizado. Ahora se hace a través de las fotos en las redes sociales; antes, a través del arte y otras expresiones.

Cuando se habla de sexualidad griega siempre aparece un tema incómodo, y con razón. Una vez más la pederastia formaba parte de su sistema educativo y social. Eran relaciones jerárquicas entre hombres adultos y adolescentes, vinculadas a la transmisión de valores y conocimiento. No eran relaciones entre iguales ni algo que se pueda entender con categorías actuales sin que suene todo a delito. Entender el contexto histórico no significa justificarlo, era una auténtica basura, pero hacer como si no hubiera existido tampoco ayuda a comprender cómo se mezclaban deseo, poder y educación, si lo estudiamos no podemos cerrar los ojos.

Las mujeres, mientras tanto, quedaban bastante al margen. Su sexualidad estaba controlada, vigilada y relegada. El matrimonio servía para asegurar descendencia y patrimonio, no para hablar de placer. El placer femenino dentro del matrimonio importaba poco, por no decir nada, ¿habéis visto alguna referencia al clítoris? Pues no tengo más preguntas, señorías. Resulta curioso que quienes gozaban de mayor libertad fueran las llamadas «hetairas», mujeres cultas que participaban en banquetes, debates y relaciones sin quedar relegadas al espacio doméstico. Una vez más, la libertad sexual iba ligada a la posición social.

La mitología griega reflejaba todo esto sin demasiados filtros. Los dioses deseaban, se equivocaban y se metían en líos constantemente. Zeus no destacaba precisamente por su autocontrol, Afrodita sembraba conflictos allá por donde pasaba y Eros recordaba que el deseo no era racional ni obediente. El mensaje era bastante claro: el deseo formaba parte del mundo, no era un fallo del sistema.

Grecia no fue ningún paraíso sexual ni un modelo que copiar sin matices. Hubo normas, desigualdades y mucha jerarquía. Pero supuso un punto de inflexión importante. El sexo dejó de explicarse solo desde el castigo y empezó a pensarse como parte de la vida, del cuerpo, de la cultura y la diversidad sexual. Y comparado con acabar convertido en estatua de sal, no está mal.

En próximas entregas veremos cómo respiraba la antigua Roma, y mientras tanto os deseo un inicio de año lleno de Salud y Placer.