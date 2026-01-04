Drones de regalo

Los regalos de los niños rusos no los llevan los Reyes Magos ni Papá Noel, sino un personaje mitológico llamado El Abuelo Frío, que opera en Nochevieja. Entre los juguetes que entregó hace unos días figura una réplica del dron kamikaze Shahed, de fabricación iraní, con el que Rusia bombardea las ciudades ucranianas y mata a civiles, también niños. Promocionado como «un juguete ideal para jóvenes patriotas», se lanza con la mano y tiene en la punta un petardo que explota con el impacto.

Así quieren que se diviertan los niños en la Rusia de Putin. Si a sus criaturas las abocan a tal deshumanización, no es de extrañar que quieran algo mucho peor para los niños ucranianos. Hace ahora un mes, la abogada Kateryna Rashevska denunció ante el Senado de Estados Unidos que Rusia interna a niños ucranianos en campos de «reeducación» en Corea del Norte. Mediante registros fotográficos se pudo identificar a dos menores: Liza, de 16 años, secuestrada en Crimea; y Misha, de 12, que desapareció en Donetsk.

El envío de niños ucranianos para ser reeducados en la dictadura más brutal del planeta, aliada de Rusia en la invasión de Ucrania, es otra vuelta de tuerca de un crimen de guerra conocido en Occidente. Por este motivo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Vladímir Putin en 2023. Se habla de unos 20.000 casos documentados de menores ucranianos secuestrados, aunque serían más de 200.000 los enviados a campos de reeducación en Rusia o Bielorrusia. Allí se les prohíbe hablar ucraniano y se les lava el cerebro para que, cumplidos los 18 años, puedan engrosar las filas del ejército ruso. Putin y su títere bielorruso, Lukashenko, replican así el secuestro por parte de los nazis de 200.000 niños polacos enviados por los nazis a campos de reeducación y acogidos por familias alemanas durante la II Guerra Mundial para ser germanizados.

Mientras esperamos en España la llegada de los Reyes Magos, pensemos en los niños ucranianos cautivos a miles de kilómetros de sus familias y también en los que viven en Ucrania, a los que les puede llegar de oriente el regalo de un dron iraní. No uno de juguete, el macabro obsequio para los niños rusos, sino uno real, que puede matarles a ellos y a sus familias.