Belén y las fábricas de muerte

Tengo un amor allá por Peinador, en las cercanías viguesas del aeropuerto, al que cumplidos sus 11 este año dudábamos si decirle la dura verdad reymágica y papanoeliana: ¡que no existen! No hizo falta, ya lo sabía y debió de reírse de nosotros cuando fingimos la llegada de un Papá Noel que aparecía y desaparecía en el jardín. No pasa con todas las de su edad. Sé de una amiga suya que cuando se le reveló ese tierno secreto, puso ojos de pánico y preguntó alterada: «¿Se lo habéis dicho también a papá?». Yo no recuerdo cuándo y en qué modo se me desveló a mí tal misterio, pero sí sé que, aunque no originó trauma alguno, fue la primera ilusión caída del caudal que vendría después. Es duro renunciar a aquella aventura de tres Reyes Magos que llevaban meses persiguiendo una estrella que no para de moverse y al final se detuvo sobre un portal del pueblo de Belén

Decir Belén podría suscitarme un artículo lleno de las tiernas memorias de la infancia pero sería un despropósito bucear en esas ternuras y olvidar que nombrar ese pueblo, situado en medio de la Cisjordania palestina, hoy mismo nos habla de la presencia de la barbarie humana en la construcción de la realidad. Una barbarie producida por los mismos que antaño la padecieron en los campos de exterminio. Hay una vigencia moral y política de la barbarie y a eso debo dedicar mi artículo de Navidad porque, para más descalabro, se produce en esos lugares que estas fechas reivindican, entre judíos y palestinos. Creíamos que la civilización occidental había puesto freno a esa aventura de los sentimientos elementales que patrocinó el hitlerismo con sus campos atroces pero ahora parece que son las que fueron víctimas de la psicopatía de Hitler quienes la reproducen ahora capitaneados por Netanyahu.

A eso lo llama el filósofo español Reyes Mate la ruptura otra vez de los diques civilizatorios. Llevada a cabo, paradójicamente, por ese país de tanto Premio Nobel y tanto desarrollo científico como Israel respaldado por el país más poderoso hasta ahora de la Tierra reconvertido con su nuevo líder en un Armagedón, el lugar simbólico de la batalla final entre el bien y el mal, un evento escatológico que marca el fin de los tiempos. La Palestina que hoy recordamos como lugar del nacimiento de Cristo está hoy desolada, arrasada, devastada por un genocidio que ha generado ríos de sangre y encarcelada por un régimen organizado de apartheid que, mediante tecnologías avanzadas, ejerce un control total sobre la vida de sus habitantes.

Por eso hoy no hablo en este artículo del Portal de Belén ni de reyes magos ni de oro, incienso y mirra sino del punto más abisal de la inhumanidad, de la repetición de las fábricas de muerte en su tierra por los mismos que las padecieron en tierras europeas. Prefiero hablar de la transfiguración del hombre normal en criminal, de ese momento actual en que, como dijo algún filósofo que nos recuerda Reyes Mate, el soldado se convirtió en asesino profesional; el capital en una gran fábrica equipada con las últimas tecnologías para eliminar a los seres humanos; la ley, en reglas de un juego sucio; la libertad universal, en una cárcel de los pueblos y el sentimiento nacional, en genocidio.