Un año de broma

Mi más sincera enhorabuena a los guionistas de este año que ahora despedimos. De hecho, bien podría haber sido un episodio de «Aquí no hay quien viva». De no ser por lo mucho que nos ha ido en ello, claro… Porque, como si no se tratara más que de otra broma de esas tan propias de este 28 de diciembre que a alguien se le hubiera ido de las manos, cualquiera podría pensar que este 2025 ha sido un «aguántame el cubata» constante, una inocentada sin gracia de esas que solo gustan a quien la perpetra.

Es verdad que en lo positivo hemos tenido buenas noticias, como el crecimiento de la economía española –por más que las urracas de siempre insistan en el discurso agorero y catastrofista sobre el hundimiento patrio– o, mejor aún, a la confirmación de que, tal como nos contaría el bueno de Chevy Chase, el generalísimo Francisco Franco siga muerto cincuenta años después de su fallecimiento. Asunto distinto es la cosa del franquismo: ya saben ustedes, esa filosofía de vida tan zen que, por lo que se ha podido ver en ámbitos tan diferentes como Torre Pacheco, en las intenciones de voto a la ultraderecha o en las cachorras determinaciones de «puto-defender» España sigue gozando de una repugnante buena salud.

Y quizá sea esta pobreza argumental que tanto ha caracterizado a una parte de nuestra sociedad la que nos ha ofrecido tan surrealista análisis de la situación democrática española: con asombro, estupor y –por qué no decirlo– un poquitín de vergüencita ajena, hemos asistido al discurso de voces que, al mismo tiempo que nos aseguraban que vivimos en una especie de régimen dictatorial retrógrado y se quejaban en programas de máxima audiencia de que ahora ya no hay libertad de expresión, callaban como meretrices low-cost ante las alarmantes señales de debilidad por parte de nuestra sanidad pública, un sistema que tampoco estaría de más puto-defender un pelín, en vez de mirar en otra dirección cuando se ha favorecido su privatización. Que luego pasa lo que pasa: a alguien se le olvida avisar en los cribados para la detección del cáncer de mama, o nos enteramos de que para los consejos de administración de las grandes sanitarias es mucho más aconsejable centrarnos en los pacientes de los que se pueda sacar más pastuqui, y luego nos echamos las manos a la cabeza… O al cuello.

De hecho, y hablando de cuellos, no olvidemos que este también ha sido el año de la infamia: con 229 víctimas mortales (doscientas veintinueve, que se dice rápido…) a las espaldas, no ha habido nadie que se atreviera a cortar el cuello político de la incompetencia, la desfachatez y la indecencia personificadas en el descaro de Carlos Mazón, el nada honorable president que escogió pasar la tarde en el reservado de un restaurante echando otra cosa antes que un salvavidas a su propio pueblo. Al final acabó dimitiendo, vale. Pero cuando a él le salió del santo socarrat y después, eso sí, de haber despreciado y humillado a todos los familiares de nuestro mojado cementerio particular. Si nuestros representantes políticos no eran capaces de reconocer aquí al lado la magnitud de la tragedia, ¿cómo pretendíamos que fuesen capaces de identificar un genocidio al otro lado del Mediterráneo? Por favor…

Menos mal que, para compensar la decepción política hemos podido agarrarnos con fe a nuestro poder judicial. Que se lo digan si no al ex fiscal general del Estado, que, pensado en el Tribunal Supremo, todavía se estará preguntando cómo carallo ha sido capaz de condenarlo tan rápido a él –aun dejando claro en la sentencia que él no ha sido el responsable de la filtración filtrada por Miguel Ángel Rodríguez– el mismo organismo que, años después, sigue sin poder dilucidar quién demonios es el misterioso personaje oculto tras “M. Rajoy”.

Un espacio muy oscuro este Tribunal Supremo, bastante más que la negritud a la que estuvimos a punto de asomarnos en abril, cuando el apagón nos pilló por sorpresa a todos. Quizá fuera por eso que, por si las moscas, en agosto decidimos alumbrar toda Galicia, en el sentido más literal de la palabra, prendiéndole fuego hasta al último rincón de nuestros montes. Y sí, fuimos nosotros.

Como ven, pues, un año de broma. De las malas, de mal gusto. Aunque, ya puestos, también podría haber sido peor: el premio Planeta podría haber venido con algún nuevo escándalo. Miren, yo qué sé…