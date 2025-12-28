Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Carmen Villar

Carmen Villar

Estreando un novo final

O reloxo da Porta do Sol de Madrid un fin de ano calquera

O reloxo da Porta do Sol de Madrid un fin de ano calquera / FDV

Houbo un tempo no que soñabamos para as nosas vidas con finais made in Hollywood. Pero iso foi ata que os filmes comezaron a acabar mal ou, sinxelamente, a non facelo. Fálase de finais abertos e a vida é así, sen fronteiras, agás as debuxadas entre os Estados e entre o que podemos e o que debemos facer. Inventamos finais, coma os de ano, porque nos gustan os comezos e as escusas para ter segundas oportunidades.

E, se todo ten un final, eses finais comezan en algures. Onde fica o principio do final? Na semente, cando agroma no noso ser o presentimento dos días que quedan, ou cando o vento derruba a árbore gastada polo pé? A vida é unha viaxe, pero, nunha viaxe, o final coincide coa chegada do derradeiro avión? Coa saída do hotel para tomar o tren ao aeroporto? Ao facer as maletas? Ao espertar o día da saída? O mesmo vale para o segundo movemento dese baile infinito que nos mantén a rodar e rodar. Cando remata o final? Cando chegamos á casa? Cando desfacemos a equipaxe? Cando a lavadora varre o po acumulado na escapada? Ou cando a rutina e o estrés desgastan as anovadas enerxías?

Tendo a pensar que unha viaxe non remata nunca porque o vivido se incorpora a nós e nos condiciona. Aos anos acontécelles o mesmo. Porén, en teoría, esas ondas de existencia nacen condenadas a non se perpetuar máis aló de 365 días, con algún de propina para axustar contas coa física, e cada vez acaban antes. E non é só porque a ciencia nos diga que a Terra xira cada vez máis rápido e que iso faga as xornadas, de modo imperceptíbel, máis curtas, senón porque os damos por consumidos mesmo antes de chegarlles a remuda. Sábeno ben os vigueses, onde comezan a escribir o epílogo cando noutras cidades aínda dormen no almacén as luces do Nadal, e aqueles que fixeron plans que non cumpriron e agardan, xa non pasar páxina, senón o libro enteiro e mercar un calendario do trinque.

Os principios de ano son novos, fortes, ansiosos. Esforzámonos por facer boa letra. En chegando ás semanas postremeiras, e coa erosión do tempo, xa derivou nunha caligrafía informe, coma os bos propósitos que estreabamos nese 1 de xaneiro que cada ano fica máis preto do seguinte. Se cadra, no tránsito entre un e outro ano do filme das nosas vidas, o que acontece é un fundido encadeado que nos permite reconverternos noutro nós e renovar con entusiasmo os votos traizoados. 

