Opinión | Que din as rumorosas?
Estreando un novo final
Houbo un tempo no que soñabamos para as nosas vidas con finais made in Hollywood. Pero iso foi ata que os filmes comezaron a acabar mal ou, sinxelamente, a non facelo. Fálase de finais abertos e a vida é así, sen fronteiras, agás as debuxadas entre os Estados e entre o que podemos e o que debemos facer. Inventamos finais, coma os de ano, porque nos gustan os comezos e as escusas para ter segundas oportunidades.
E, se todo ten un final, eses finais comezan en algures. Onde fica o principio do final? Na semente, cando agroma no noso ser o presentimento dos días que quedan, ou cando o vento derruba a árbore gastada polo pé? A vida é unha viaxe, pero, nunha viaxe, o final coincide coa chegada do derradeiro avión? Coa saída do hotel para tomar o tren ao aeroporto? Ao facer as maletas? Ao espertar o día da saída? O mesmo vale para o segundo movemento dese baile infinito que nos mantén a rodar e rodar. Cando remata o final? Cando chegamos á casa? Cando desfacemos a equipaxe? Cando a lavadora varre o po acumulado na escapada? Ou cando a rutina e o estrés desgastan as anovadas enerxías?
Tendo a pensar que unha viaxe non remata nunca porque o vivido se incorpora a nós e nos condiciona. Aos anos acontécelles o mesmo. Porén, en teoría, esas ondas de existencia nacen condenadas a non se perpetuar máis aló de 365 días, con algún de propina para axustar contas coa física, e cada vez acaban antes. E non é só porque a ciencia nos diga que a Terra xira cada vez máis rápido e que iso faga as xornadas, de modo imperceptíbel, máis curtas, senón porque os damos por consumidos mesmo antes de chegarlles a remuda. Sábeno ben os vigueses, onde comezan a escribir o epílogo cando noutras cidades aínda dormen no almacén as luces do Nadal, e aqueles que fixeron plans que non cumpriron e agardan, xa non pasar páxina, senón o libro enteiro e mercar un calendario do trinque.
Os principios de ano son novos, fortes, ansiosos. Esforzámonos por facer boa letra. En chegando ás semanas postremeiras, e coa erosión do tempo, xa derivou nunha caligrafía informe, coma os bos propósitos que estreabamos nese 1 de xaneiro que cada ano fica máis preto do seguinte. Se cadra, no tránsito entre un e outro ano do filme das nosas vidas, o que acontece é un fundido encadeado que nos permite reconverternos noutro nós e renovar con entusiasmo os votos traizoados.
