El rey Donald quiere ser el niño Dios

¿Medio dólar? ¿Cómo ofrece tanta recompensa el municipio de Oleiros por la captura de Donad Trump, cuya talla humana no va más allá del costo de un penique? Hace bien el gobierno local de este ayuntamiento coruñés en publicitar en las pantallas digitales de sus calles ese «Wanted» por terrorista con su rostro de psicópata capaz de profanar tumbas en busca de tierras raras, como si lo hiciera con Milei con esa mandíbula que delata un instinto desbocado o con Putin cuando agacha la cabeza y sostiene su mirada despectiva presta al ataque sanguinario, pero le ha fallado el precio por excesivo.

¿Cómo pasará las navidades el rey Donald? ¿Conseguirá que le reconozcan como el hijo de Dios representado en el Nacimiento y tener su propio villancico a pesar de ser vástago de rico sin más mérito que invertir la fortuna paterna? A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido Donald, el rey de los angelitos. Con Trump se lleva la verdad a sus más bajos escenarios y sería capaz de convencer a sus votantes, muy popicios a temas paranoicos y delirios extraños, de que fue él quien nació allí y se hizo a sí mismo aunque fuera heredero de una fortuna inmensa.

Si solo fuera Trump el problema, allá los americanos que le votaron con su propia basura pero lo preocupante es que este villano representa el voto creciente de esta nueva era. El de ciudadanos de baja intensidad a los que no le preocupa realmente el deterioro de la democracia y son especialmente permeables a la narrativa populista. Y ahora se añade, en un Chile que ha perdidola memoria, un presidente electo que respeta a Pinochet. Mirad al americano bailando, al argentino de la sierra contoneándose fuera de sí en una cumbre ultraliberal o a Maduro al ritmo de su «No war, Peace sí». Ya veremos qué baila el chileno. Jamás he visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial tal degradación del liderazgo político en naciones desarrolladas.

Pero lo peor del americano que quiere ser nombrado hijo de Dios, y lo decía Lluis Bassets, es que es el ejemplo de una saga de políticos a los que el mundo exterior solo interesa como campo de expansión autoritaria regida por los beneficios económicos e incluso la codicia personal. Y ahora, el tipo que hace insignia del mayor envilecimiento de la ética y la moral, incapaz de desarrollar más que ideas simples, que sustituye a los embajadores por familiares y hombres de negocios, personajes ávidos de comisiones y accesos a mercados de materias primas, representantes de la transición de una era ilustrada y progresista a otra oscura y autocrática, se atreve a abrir una guerra cultural contra la Europa antes aliada.

Estados Unidos ya no es lo que era. Ahora solo quiere que trabajes, consumas y no hagas preguntas. Ya lo dijo el Nobel Krugman: No soportan a Europa porque todavía tiene reglas, honra a los ideales que están abandonando ellos. Y tienen aquí sus caballos de Troya, esa ultraderecha que quiere importar aquí su apestífero sistema con la voladura del marco político que nos ha dado el más largo período de paz que se recuerde. Acabaremos siendo prochinos, que al menos mantienen una aparente calma zen.