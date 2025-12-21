Opinión | Vou repetir
Dende o berce ata a lúa
Cando vexo a miña nena xogar co gato, que vai vello —lévalle anacos de caqui e pan centeo; bícao na cabeza e o rabo antes de marchar á escola; póusalle un libro no lombo, porque llo quere contar—, cando lle di «chao» ao boneco de neve de cartón que pintamos a outra tarde, ou cando a súa nai e mais eu facemos unha roda con ela e termamos dos peluches para sermos seis no baile, en lugar de tres, vexo a súa faciana chea de luz, e inspiro profundamente e abro os ollos ata encher as concas, porque quero gardar esa imaxe, reter o momento, e que ela tamén o faga, malia que non llo diga. Só a observo, coa arela de que o meu sentimento prenda nela por algún método de conexión máxica.
O tempo bule e a ledicia é pasadía, imposible de apreixar. Os nenos teñen un problema, inevitable: están obrigados a medrar, a chegaren a adultos, ao período no que os soños constitúen un comportamento que está mal visto. Envexo non ser como a protagonista de ‘Polo mar salgado’, un fermosísimo conto ilustrado de Nieves García e Marina Gibert, editado por Kalandraka. «A nena está durmindo; está durmindo a nena», dime S. dese xeito, coa reiteración da idea, despois de que leamos e vexamos a primeira escena. Hai unha cativa que descansa sobre a lúa; é un berce que a arrola durante o sono, na noite chea de estrelas. Aboia sobre o satélite por riba do océano, ateigado de peixes. «Polo mar salgado, / vai a branca lúa. / Navega e navega / con ondas de escuma», relata o poema que acompaña a ilustración. Nesa páxina, os ollos de S. aluman como fachóns, e de súpeto ten un primeiro bocexo. A alegoría do libro tornará en realidade.
Contárome que a miña infancia foi moi feliz e eu acabei por crelo. Os meus din que sorría moito de cativo, que era moi alegre, que sempre quería bicos e apertas, e eu supoño, xa que logo, que así me comportaba. Acepto que o adulto no que me convertín non ten dereito a reaccións afastadas dese modelo de relacións cos outros. A xente é tan insistente e está tan segura de coñecer como eramos que non é doado explicarlles quen somos, quen é a persoa coa que temos que convivir acotío. A imaxe que proxectamos dá forma á nosa identidade. O coro dos demais configura a nosa propia voz interior. O mundo ten máis confianza no que ve ca no que escoita: aparentamos o que digan, e vía. Cando a vexo sorrir, quero que sempre estea así. Cando penso nela de adulta, quero que lembre que foi feliz.
Suscríbete para seguir leyendo
- El caso de los asesinatos de cuatro hermanas gallegas
- «Opero unos mil tumores de pulmón al año»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El legado de Eduardo Barreiros
- Los famosos gallegos de la lucecita
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- «Ramsay llega tarde, la carne gallega lleva tiempo siendo la mejor del mundo»
- De un vestido de lentejuelas de su abuela a millones de reproducciones: así se labra el éxito en redes esta influencer viguesa