Al poeta obrero Manuel Rodríguez

Debió ser que un año de estos, a los egregios custodios de la Real Academia Galega se les infiltró un viento feminista o, sin más, se le ocurrió contar a alguna de sus capillas a cuántas mujeres habían dedicado el Día das Letras Galegas entre los 63 que han recibido homenaje. ¡Castelao nos proteja -le dijeron al pope Freixanes, líder a la sazón del sacro lugar de nuestras letras antes de ser sustituido por Monteagudo-, llevamos más de 60 y solo nos salen seis féminas, hay que feminizar los sillones antes de que nos califiquen como Real Academia Patriarcal de las Letras Galegas!».

Ya habían tenido un aviso en 2017, el año que dimitió Alonso Montero: el colectivo Polo Correo do Vento apoyado por el Concello de Pontevedra lanzó la iniciativa Propón unha muller que pretendía incrementar el número de nombres femeninos, y al año siguiente, 2018, con el bien ponderado Freixanes en el poder, éste imprimió el giro femenino e infiltraron entre las académicas huestes masculinas a María Victoria Moreno. En el 2021, ascendió al olimpo de las letras gallegas Xela Arias, la quinta homenajeada en casi seis décadas; Luisa Villalta en 2024, las cantareiras y poesía popular en 2025 y para 2026, el nuevo presidente, Monteagudo, tiene en cartera a Begoña Caamaño. Y así no serán ya solo seis presencias de ovárica altitud, entre tanta atmósfera testosterónica en la RAG.

Van saliendo mujeres pero también hay candidatos masculinos que, por mucho que hayan hecho, tienen difícil entrada. Por ejemplo, Manuel Rodríguez López, el poeta obrero cuyas letras cantaron artistas rebeldes como Suso Vaamonde o Xerardo Moscoso. El otro día presenté en el Centro Gallego de Salamanca, junto al melidense y profesor de Historia Fernando Pampín, al periodista lucense Xulio Xiz, hombre de vasta cultura, voz diáfana y potente, que a sus 78 años y un currículo sobrado en reconocimientos tiene a gala no hacer de jubilado ni una hora de su vida. Galicia Digital, portal de Galicia para el mundo, es una de esas enseñas con las que tanto ha hecho por Galicia. Xiz, villalbés con mucha mano en Lugo, tiene un empeño, una cruzada que lleva por toda nuestra tierra sin desfallecer: situar como candidato para el Día das Letras Galegas al paradelense Manuel Rodríguez López, aquel del que en 1975 Ferrín dijo que era el mejor poeta gallego del siglo XX. Claro que después de esas fechas pasaron mucha cosas.

Por culpa de Xiz entré en la vida de este hombre y quedé fascinado por su dedicación a Galicia desde la Barcelona en que hubo de trabajar para vivir. Me di cuenta de cómo tanta gente entregada a este país tiene difícil acceso al Día das Letras, porque son muchos los que lo merecen y solo se puede elegir uno por año. A pesar de ello, Xiz sigue reivindicando a este poeta de Paradela salido del seminario, puente entre los gallegos de Cataluña y los de Galicia, corresponsal de periódicos varios como Faro de Vigo, El Ideal Gallego, el Progreso de Lugo… autor de 11 libros entre poesía y prosa. Poeta obrero según Basilio Losada, moderno de suburbio y de la fábrica según Ferrín, de la nostalgia campesina, patriótico y civil según Xoán Cabana magnífico folleto que resume su vida.