Opinión | Wendy no tornado
San Simón mañá
No tornado, tocou facer limpeza e reatopei o semanario «A Nosa Terra» no que escribira sobre San Simón hai 29 anos. Entón, a preocupación dos veciños era que a illa pasara a ser privada.
No 1997, estaba convertida nun cortello. Eu visitáraa acompañada da miña nai, dunha compañeira da facultade (Marta Pérez) e do boteiro Amador Bouzón Cabaleiro. Aos seus 77 anos , el lembraba o seu traballo nos anos 30 e 40 levando persoas e obxectos entre Cesantes e o cárcere franquista.
En poucos días, veremos nos cinemas o filme «San Simón» que conta a historia desta ‘Colonia penitenciaria» (campo de concentración) dende 1936 ao 1943.
O Estado vén de iniciar os trámites para declarala Lugar de Memoria Democrática. O libro «Episodio de terror durante a Guerra Civil...» sinala que 666 presos morreron no seu cautiverio alí.
Que facer coa illa agora é a pregunta que ondea. Unhas voces defenden prohibir nela todas as actividades que non se centren na memoria histórica.
Se as atendemos, iniciativas como o Festival Sinsal (as críticas máis férreas son contra el e o encontro de bachata), o obradoiro poético Con Barqueira e Remador; o Encordass Fiddle Fest e a Residencia de Creación Literaria deberían borrarse de San Simón.
Outras persoas ou institucións defenden que estas iniciativas prosigan alí, por non seren irrespetuosas coas vítimas.
Concordo con que debería haber máis actividades que lembraran o pasado da illa tralo golpe de estado do 1936, que debería haber unha musealización axeitada; pero non coincido coas rabuñadas contra o Sinsal.
Creo que quen as lanza non coñece unha iniciativa caracterizada por respectar o diálogo, as culturas alleas, as artistas mulleres e LGTBQ e o pasado da illa.
A organización ofrece un itinerario para divulgar a historia como cárcere con mención especial ao xornalista Diego San José de la Torre, preso alí; inda que recoñezo que se cadra pasa desapercibido para moitos festivaleiros.
Agora, a veciñanza e os familiares dos represaliados deben dialogar con outros estamentos sociais sobre o mañá de San Simón. Un consenso e un orzamento forte son precisos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El caso de los asesinatos de cuatro hermanas gallegas
- «Opero unos mil tumores de pulmón al año»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El legado de Eduardo Barreiros
- Tesoros forestales para (no) perderse en otoño
- «Ramsay llega tarde, la carne gallega lleva tiempo siendo la mejor del mundo»
- La heroína de la justicia social
- Figueroa, de Redondela a la élite mundial del adiestramiento canino