Vigo, un cielo de cables

Además de luces navideñas, ¿saben qué bien en particular tenemos en abundancia en Vigo? Intenten acertar. No, no se trata de escaleras mecánicas, y tampoco de cuestas infinitas. Tal vez alguno apunte el hecho de que disponemos de mucha gente que va y viene de forma continuada desde Portugal, pero los turistas no cuentan porque no los tenemos en propiedad. Lo que sí atesoramos en abundancia, sobre todo los que no vivimos en el centro, son cables. Muchísimos cables por todas partes, y algunos sospecho que no deben de servir para nada desde hace muchísimo tiempo. Suponen una contaminación paisajística tan exagerada, tan fuera de lugar en el siglo XXI, que me sorprende que no se tomen medidas inmediatas para solventar el asunto. Creo, de hecho, que vamos con un siglo de retraso respecto a otros lugares de España. ¿No me creen? Intentaré demostrarles que tengo razón.

Por motivos que ahora no vienen al caso, hace apenas un par de semanas me vi en la azotea del Palacio Cibeles de Madrid. Como muchos de ustedes sabrán, es la sede actual del ayuntamiento de la capital, y está justo ante la famosa estatua de Cibeles, muy cerca del parque de El Retiro y, en definitiva, en el centro mismo de la ciudad, aunque cuando comenzó su construcción, allá por 1907, era en realidad un punto a las afueras: lo confirma el hecho de que esté cerca de la puerta de Alcalá, que era una de las cinco puertas reales que daban acceso a la ciudad. El caso es que en aquella azotea, o mirador, había una guía que explicaba a los turistas parte de la historia del palacio, que fue concebido como centro de distribución de Correos, Telégrafos y Teléfonos de la capital. Tardó unos doce años en construirse, y en sus distintos torreones pueden verse esbeltos y delgados cimborrios que, como espadas de piedra blanca, se alzan en vertical hacia el cielo y disponen de una especie de pompón pétreo en su punta. Cualquiera que haya visto edificios de la época podría pensar que se trata de adornos estéticos y propios de la arquitectura de entonces, pero esas borlas tenían una aplicación práctica, porque habían sido pensadas para enganchar el cableado de los hilos de cobre que debían de salir del torreón central hacia todas partes. Por fortuna, como todo lo que se hace bien, las obras del edificio llevaron su tiempo y mientras se construía también se estaban realizando obras de alcantarillado y asfaltado en las calles adyacentes; alguien tuvo una idea luminosa: ¿y si aprovechaban aquellas excavaciones y soterraban los cables, en vez de hacer que fuesen por todos los cielos de Madrid? Y eso hicieron, de modo que el diseño formal del palacio se quedaba tal cual, pero con unas torres que perdían su finalidad inicial. Y no pasaba nada, porque todos salían ganando: la belleza estética del palacio era innegable; la practicidad de la decisión, incuestionable, y la contaminación paisajística dejaba de existir para dar paso a árboles limpios de cableado y a la visión de un cielo que podía disfrutarse al completo, sin que estuviese cortado por líneas negras interminables.

No digo que Vigo pueda solventar este asunto de forma inmediata. No digo que no existan tantas otras prioridades sociales y culturales como para llenar un cubo de protestas, pero ah, qué maravilloso sería pasear por calles que solo estuviesen cubiertas por el azul del cielo.