Solo un niño

«Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño», escribió San Pablo a los corintios. Describía su iluminación camino de Damasco más que las edades que transitamos. San Pablo creía haberse convertido en adulto el día en que aquella luz lo derribó del caballo y aquella voz le reveló lo que había ignorado: «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer».

Yo sigo esperando esa epifanía; no la religiosa, sino la de la adultez. He madurado aparentemente. Resuelvo las tareas que se me encomiendan en el trabajo. Respeto las leyes y pago mis impuestos. Discuto con los amigos sobre política y muchas otras materias graves. A mis hijas les inculco valores y las alecciono con reposada sabiduría. Saludo con cortesía en los comercios del barrio y retengo la puerta del ascensor para el vecino que se apresura. En todo me comporto como se espera de mi tiempo y condición.

Nadie discutiría mi sensatez al verme pasear con el ceño fruncido, diríase que ocupado en cálculos contables y necesarias provisiones. Mi cuerpo es sin duda el que corresponde. Ya me clarea la frente, bajo el disfraz de mis bucles, y ese pelo distraído ha migrado a mis orejas. Mis nalgas se escurren, mis rodillas crujen y mi espalda se encorva. Algunas veces, al mirarme al espejo, distingo el cráneo desnudo que un día seré entre las brumas de la presbicia. Escucho el rumor de mi derribo.

Soy un niño, sin embargo, que ha aprendido a esconderse bajo tal cáscara. Cedo a las tentaciones más pueriles. Exhibo un empaque del que carezco. Juego a ser mayor cuando visito el banco o respondo al teléfono. Me escondo de las sombras que distingo desde la mirilla. Bailo a solas en la cocina. Me frecuentan aún las rabietas y las fantasías. Hablo, pienso y juzgo como niño cuando creo que nadie me ve. Sigo sin comprender esta vida como a estas alturas ya debiera haberla comprendido.

Évariste Galois era apenas un niño. Rebelde, romántico e ingobernable, lo expulsaron de las escuelas y lo encarcelaron por republicano. Esclavo de sus apetitos y extravíos, el 30 de mayo de 1832 se citó para un duelo. Nunca se ha sabido con certeza por qué ni contra quién. Posiblemente involucró a una mujer, Stéphanie-Félice Poterine du Motel. Se debió al despecho, al honor herido, a alguna turbia conspiración política... Pescheux D’Herbinville o Ernest Armand Duchâtelet, uno de ellos le atravesó el vientre de un disparo aquella madrugada. Falleció al día siguiente de peritonitis. «No llores. Necesito todo mi coraje para morir a los veinte años», le dijo a su hermano, Alfred.

Aunque los duelos se dirimían muchas veces apuntando al aire, Galois había presentido su fin y dedicó la noche anterior a compilar todas las teorías matemáticas que había desarrollado durante la adolescencia. Si el cansancio de tal vigilia afectó a su temple, lo mató aquello mismo que le ha conferido la posteridad. Una década después, cuando se publicó el resultado de su febril pluma, el mundo se asombró ante su genialidad. Sobre sus ideas se fundaría el álgebra moderna, se modificó la comprensión de la simetría y se han desarrollado aplicaciones como el GPS. En su honor se ha bautizado un cráter de la cara oculta de la Luna.

Gracias a Galois hemos desentrañado los átomos y nos hemos asomado al infinito. Aquel niño, tan obtuso con lo cotidiano, había descifrado la arquitectura del universo. Matemáticos y poetas, que penetran en la verdad profunda de las cosas, suelen producir sus mejores obras en la juventud, antes de que el cansancio los embote.

Yo no entiendo el misterio de los cuantos ni poseo el don de las metáforas. Pero empiezo a sospechar que todos somos niños que fingimos ser adultos y adultos que lamentan el día en que un dios furioso los expulsó de su infancia. «Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño» no era la presunción de Pablo; tan solo su lamento por el Saulo perdido.