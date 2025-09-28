La melodía de los recuerdos

Resulta fascinante la capacidad de la música para desenterrar los recuerdos y pelear contra el olvido. Una melodía de antaño desempolva las vivencias y evoca los acontecimientos relacionados con la primera vez. Compone imágenes que viajan en el tiempo y que, desprovistas de repente del óxido de la desmemoria, imprimen una fotografía clara. Recuperar los recuerdos de la impresión inicial provoca una sensación a la altura, intensa, plena, una descarga de felicidad barnizada de nostalgia. Las emociones que conlleva la experiencia de disfrutar de la música actúan como un pegamento sensorial. Algún día volverán, de manera inopinada. Es imposible olvidarse por completo de lo que quisimos un día. En el segundo y último concierto en A Coruña de Joaquín Sabina, que encara el final de su gira de despedida, comienzan los acordes de la maravillosa ranchera de ‘Noches de boda’ y una imagen estalla en mi cabeza. En la escena que muestra mi mente, veinticinco años atrás, revivo con claridad la primera ocasión que escuché en una minicadena «que el fin del mundo te pille bailando». Resuena en el presente la voz de Chavela Vargas en la introducción, el relato de cuando ella y Sabina se conocieron, se hicieron «retecuatachones» y se fueron «de parranda». Joaquín, achacoso y mayor, canta en directo como si el tiempo no se estuviera agotando. Me sorprendo por el ayer y me emociono en el instante actual, en vivo.

En YouTube me encuentro con un vídeo que sobrecoge. Son imágenes de 2019. La protagonista es una mujer mayor y con deterioro cognitivo, residente en un geriátrico de Álcoy (Alicante). El psicólogo y musicoterapeuta Pepe Olmedo se acerca con su móvil y coloca los auriculares a la paciente. Suena en el teléfono ‘El Lago de los Cisnes’, de Tchaikovsky. El sonido de los violines encuentra en su cerebro la ruta de los recuerdos. La mujer se emociona. Mueve las manos con gracilidad y describe la danza del ballet. Llega a un crescendo y acompaña el cambio de intensidad con la cabeza y el cuerpo; parece que lograse despegar de la silla de ruedas, como cuando era joven y se apoyaba sobre las puntas para girar como un hermoso flamenco.

Marta González Saldaña, conocida como Marta Cinta, fue primera bailarina en la década de los sesenta en Nueva York, donde fundó y dirigió una compañía. La música que vivió la rescata de la prisión de la desmemoria. En la residencia crece un aplauso. «Me emociona», decía la mujer, transformada por la melodía de los recuerdos. Falleció en marzo de 2020. Su baile es inmortal.