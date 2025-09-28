De cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa

Un soldado del ejército es congelado en 2005 como parte de un experimento de criogenización en el que le acompaña una prostituta que huye de su proxeneta y tiene poco que perder. Por un error los dejan congelados durante 500 años, hasta 2505. Cuando él y su compañera despiertan hallan que su tierra, Estados Unidos, está devastada por la estupidez con una panda de idiotas en la Casa Blanca y en donde, en palabras de la crítica de cine Elsa Fdez. Santos, dominan las corporaciones sin escrúpulos y hay tan poco rastro de inteligencia, educación y cultura que ellos mismos, que eran personas normales antes del experimento, son ahora los más inteligentes.

Ese es el argumento de “Idiocracia”, una película rodada en 2006 que pasó entonces sin pena ni gloria pero que a todos nos parecerá hoy el exacto retrato de la era Trump y de la sociedad idiotizada que lo vota. No se precisaron 500 años como en la película sino solo 20 para que, lo que era una comedia, una sátira, se convirtiera en cine político, profecía cumplida, arte adivinatorio.

Cuando se estrenó el presidente era Bush que, aunque ya apuntaba maneras, nunca llegó a convertir como el actual la democracia en idiocracia, ni los americanos estaban tan polarizados ni millones tan mentalmente mermados como ahora, ni eran una sociedad antiintelectual en la que se admira, en vez de a los catedráticos, a los grandes capitalistas expertos en finanzas pero exiliados de toda cultura y principios; una sociedad insensible al medio ambiente, consumista, obesa, saturada por la mercadotecnia, amante de las armas y fanática de la comida basura. Tanta hamburguesa no podía caer en saco roto y tanta Inteligencia Artificial parece un recurso sustitutorio para aplacar por la vía tecnológica la debilidad mental progresiva. A Bush le siguieron Clinton y Obama, que mantuvieron el tipo de la antigua gran nación americana pero Trump ha conseguido que lo que antes solo veíamos en los comics se haya convertido en política y realidad social.

Los asientos en los parlamentos son progresivamente ocupados hoy por fabricantes de bulos o fake news, influencers, fanáticos antivacunas, conspiracionistas de toda laya y condición cuyos fans en las redes sociales se convierten en votantes capaces de elegirlos. ¿Cómo se explica que tantos millones de americanos hayan votado a un multimillonario que combina ignorancia, racismo, machismo, ajenidada toda moral y desprecio a la verdad? ¿Cómo a un tipo capaz de decir que podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos o que boicotea al paracetamol si no es porque la idiocracia se apodera de los cimientos culturales y democráticos de la mitad de aquella sociedad? ¿Cómo que hayan aupado a un tipo que acaba de dar un discurso tan desquiciado, infantil y retógrado en la ONU?

Tal deterioro, y ese es el problema, podemos trasladarlo a la sociedad argentina que ha votado a un Milei, a la brasileña que lo ha hecho con un Bolsonaro... y me temo que ya apunta indicios en el Parlamento español a pesar de estar enuna Europa que es el ultimo reducto de la libertad y los derechos humanos. En el hemiciclo, un partido de votación creciente no parece tener apartado de cultura en su programa electoral y, si habla de ella ,es para decir que «no hemos venido a respetar el secuestro de la cultura por unas falsas élites que se han propuesto rediseñar una sociedad según sus caprichos y sus intereses».

Me pregunto si es posible que quienes voten tales extremos, sea de uno u otro lado, de la izquierda o la derecha, lean; y si leen es imposible que entiendan; y aunque entiendan como solo leen en TikTok no puede esperarse nada bueno más que deterioro de las facultades mentales o intelectuales quizás relacionado con el abuso de contenido digital trivial o poco estimulante. ¿Volverá a ser cierta aquella afirmación de Machado tras la guerra civil sobre una España donde de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa?