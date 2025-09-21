Del rechazo al odio: la trampa incel

Quizás hayas oído hablar del término incel. Son las siglas en inglés de involuntary celibate(célibe involuntario) y se refiere a hombres, sobre todo jóvenes, que dicen no poder tener relaciones afectivo-sexuales a pesar de desearlo. Lo que empieza siendo una etiqueta personal ha acabado convirtiéndose en un movimiento en internet cargado de resentimiento hacia las mujeres y hacia la sociedad.

La nueva serie de Netflix, Adolescencia, refleja muy bien este fenómeno. El protagonista, un chico de 13 años, se siente rechazado por su entorno y encuentra en las redes un espacio donde otros le animan a pensar que las mujeres son las culpables de su malestar. La historia muestra cómo ese caldo de cultivo puede terminar en extrema violencia, un espejo incómodo de lo que ya está ocurriendo en la vida real. Yo no sé si la habéis visto, pero a mí me dejó varios días con la cabeza dando vueltas.

¿Es solo una moda en redes?

Podría parecer que los incel son una rareza de foros y comunidades digitales, pero no es así. Existen casos documentados de jóvenes que, inspirados por estas ideas, han cometido agresiones y asesinatos. Países como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido ya han catalogado algunos de estos ataques como terrorismo de motivación misógina.

Además, investigaciones recientes muestran que no se trata de un grupo pequeño ni homogéneo. Hay hombres de diferentes edades, niveles sociales y culturales. Lo que tienen en común es la frustración, la soledad y un discurso lleno de rabia hacia las mujeres. El movimiento incel no es un simple desahogo digital: es una ideología que puede prender en quienes se sienten solos, humillados o invisibles.

Lo preocupante no es solo la existencia de estos grupos, sino la rapidez con la que un adolescente puede quedar atrapado en ellos. Plataformas como YouTube o TikTok, con sus algoritmos, facilitan el acceso a contenidos incel en apenas unos clics. Lo que comienza como curiosidad o humor negro puede convertirse en un discurso de odio cada vez más radical.

La misoginia disfrazada de broma, los gurús que venden «recetas de masculinidad» y la ausencia de referentes positivos hacen que algunos chicos encuentren ahí un sentido de pertenencia. El riesgo es que normalicen la violencia verbal, el desprecio a las mujeres y la visión de la sexualidad como un campo de batalla.

El reto está en nuestras manos

El fenómeno incel nos recuerda, una vez más, la urgencia de una educación sexual sólida, que enseñe a gestionar el rechazo, a hablar de emociones, a comprender que la atracción no se puede forzar y que el consentimiento es la base de cualquier relación. También necesitamos modelos de masculinidad más sanos, que no se basen en la dominación, sino en el respeto y la empatía.

No estamos ante un problema anecdótico. Es un reto social que exige respuestas colectivas: familias que hablen con sus hijos e hijas, instituciones que impulsen programas de prevención y plataformas digitales que asuman su responsabilidad en el contenido que amplifican. La buena noticia es que hay margen: cuanto antes empecemos a educar, a hablar y a crear vínculos sanos, más difícil será que la soledad y la frustración se conviertan en odio. El futuro no está escrito, y depende de lo que hagamos hoy.

Placeres, gracias por la lectura. Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com