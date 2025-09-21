Opinión | Wendy no tornado
Pó de cadáveres
Fito nas faíscas, viaxo a través do seu labirinto dos laranxas. Persigo o ronsel do lume do misto que debuxa formas no invisible. Penso como a fermosa chama pode tornarse en ameazante.
«Arde Gaza; arde Galicia», salouco. Só interrompe o pesadume o meu cadeliño Pachi. «E se damos un paseo polo monte?», prégame.
Baixamos do tornado e comezamos a subir pola beira do río ata parar nas antigas pedras do muíño. «Somos as herdeiras das lousas antigas», escoitámoslles cantar entre a melodía da auga.
«Imaxinas que algún día arda todo isto?», pregúntame o can. A miña resposta é mental ata que viro a cabeza cara un fento e o meu berro faille tremer as esporas.
«Pensades que estardes tristes xa é abondo; non o é», pronuncia en alto un xabaril cos caninos enchoupados de lama. O terror que sinto non me permite nin rubir polo carballo do lado.
«Só quero falar», prosegue e Pachi e el saúdanse fociño con fociño. O meu instinto indícame que coute a taquicardia.
Pregúntolle como fala o idioma humano e responde: «Non sodes os únicos listos no reino animal».
Coa man no río, agradezo a friaxe. «Aquí, a menos de 200 metros das casas, hai eucaliptos; silveiras e xestas de máis de dous metros de alto que ninguén corta e ninguén manda cortar. Sería normal que ardera todo», conclúo.
O xabaril comeza a recitar 27 municipios ou aldeas onde se cebou o lume este verán, case todos ourensáns. «Comproba no Google para cantos hai proxectos de ampliación ou instalación dun parque eólico ou solar», pídeme. Conclusión: en 25 deses lugares. Tamén se dá o caso nas Médulas.
Pachi dubida de que os lumes teñan que ver cos muíños. Defende que a súa enerxía beneficiará o planeta pero non a paisaxe e o patrimonio galegos; nin tan sequera os nosos petos: «O Observatorio Eólico de Galicia estima que che pagan de aluguer entre 1.250 e 7.500 euros por megawatio de produción se acolles un aeroxenerador. No ano 2020 cada turbina xeneraba 228.000 euros; imaxina agora».
Peso os datos e acariño a miña palestina, negra como as 143.000 hectáreas ardidas este ano en Galicia, o 14% das arrasadas en Europa. Visualizo o carbón, nada ecolóxico, dos que preparan o seu veraneo en Gaza sobre o pó dos cadáveres.
