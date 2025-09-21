Virgen es uno, a mi edad, de muy pocas cosas pero hay una ante la que proclamo mi inocencia y es esa señora todopoderosa llamada IA. Pueden estar los lectores tranquilos respecto a la naturaleza de lo que digo y como lo digo en mi columna; bien o mal escrito, es mismamente mío y está expresado a mi manera. Lo afirmo porque me temo que muchas de las columnas que se pueden leer están hoy en día gorroneadas por el ChatGPT o como le llamen a esa máquina diabólica que todo lo sabe y a la que no sé ni entrar por fácil que parezca. Ya lo dice Camilo en una de sus últimas canciones: maldito ChatGPT.

Quedé anodadado hace un mes en una comida familiar cuando a una joven sobrina le dio en los postres por enseñarnos el poder de la Inteligencia Artificial utilizando mi nombre de conejillo de Indias y, sabiendo lo mucho que he escrito, le pidió algo así como mi biografía. Sorpresa, salió algo muy cercano a la descripción de mi vida en el periodismo. Luego hizo lo mismo pero con la palabra «estilo», y también quedé pasmado porque el resultado tocaba claves básicas de mi arquitectura narrativa que ni yo mismo sabría explicar tan bien. Alguien de la mesa, con tono socarrón, le propuso a mi sobrina que pusiera mi nombre y la palabra amor o sexo, lo que no logré parar a tiempo por si de eso también supiera el tecnológico engendro. Por fortuna, no hubo respuesta en ese área en que tan mal quedas por lo poco que por lo mucho.

Se le pidió a la máquina infernal que compusiera un texto que entremezclara el estilo de Sabina con el mío, lo que cumplió con brillo inesperado. Ya, ya sé que la IA es parte de la rutina en campos como economía, medicina, ingeniería, el transporte, las comunicaciones... e incluso entre quienes me rodean; que tanto la utiliza mi hija para aclarar campos en su tesis doctoral como mi mujer en el estudio de sus oposiciones para abrirle camino con conceptos cuyo alcance desconoce. Sin embargo, yo pienso que es un filibusterismo su uso en el columnismo periodístico, que debe llevar desde la primera a la última palabra la impronta personal. Y digo más: nos empeñamos en la creación de estas nuevas tecnologías que tienen el potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos, por no decir aniquilarnos. Mirad a esos adolescentes que las utilizan hasta como consejeras en el amor. La pregunta es por qué somos tan buenos acumulando información pero tan malos a la hora de adquirir sabiduría.

Lo dice claro el israelí Nohal Harari: a pesar de tanta acumulación de datos seguimos arrojando gases de efecto invernadero, contaminamos ríos y mares, talamos bosques... y producimos armas de destrucción masiva. Reconozco que ya no podemos volver atrás, que los sistemas de IA actualmente sirven a muchos intereses pero ajustémonos los cinturones porque es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar nuevas ideas por sí misma. El poder se está transfiriendo de los humanos a los algoritmos que falsean la realidad. Por eso yo, hasta ahora, prefiero ofrecer columnas no mancilladas por la IA.