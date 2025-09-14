Las trenzas

Aunque se pretenda escribir el pasado como un epitafio grabado en marmol, escueto e indiscutible, nunca se clausura su relato. Lo debaten los académicos, lo manipulan los políticos y lo consagran los sacerdotes. Todo pasado, incluso el mejor documentado, es una recreación sometida a los intereses del presente y por tanto, cambiante. Los seres humanos necesitamos una existencia coherente que nos sostenga. Las naciones, una esencia que las explique. Memoria y verdad, desmemoria y mentira, igual de líquidas, se enredan y contrapesan a nuestro antojo.

La historia de Masada me ha fascinado desde aquella miniserie protagonizada por Peter O’Toole y Peter Strauss que vi de niño. Masada, que Herodes había mandado construir sobre una meseta próxima al Mar Muerto, fue la primera fortaleza que los rebeldes conquistaron y la última que retuvieron durante la guerra judeo-romana de los años 66-70. Sus defensores prefirieron el suicidio antes que la crucifixión o la esclavitud cuando los legionarios se asomaron a sus murallas. De 960 sobrevivieron cinco niños y dos mujeres, según cuenta Flavio Josefo.

La miniserie reflejaba ese elogio de la libertad que ya se había eregido en el estado de Israel. Enfrentados al trauma del Holocausto, los judíos se comprometieron a no ser nunca más ovejas llevadas al matadero. Necesitaban mitos sobre los que asentar un carácter sustancial. «Masada no volverá a caer», han jurado durante años los reclutas de su ejército.

Todo lo relativo a este episodio ha contribuido a edificar la identidad del país. A mediados de los sesenta, los arqueólogos que trabajaban en la sinagoga de Masada, sobre el acantilado, desenterraron unas trenzas de mujer perfectamente conservadas además de los huesos de un hombre y un niño. Supusieron que se trataba de tres de aquellos resistentes, quizá los últimos en morir, y los enterraron con honores.

En 2007, sin embargo, el antropólogo Joe Zias y el forense Azriel Gorski pudieron examinar los restos. Además de fechar sus edades, descubrieron que aquel pelo había sido segado del cuero cabelludo con la víctima aún viva. Y la hipótesis de lo sucedido con ella, según nos revela Stephen Dando-Collins, ha cambiado de forma radical. Aquella joven, apenas una adolescente, ya no es una mártir del asedio del año 70 sino del asalto a la guarnición romana del año 66. No una insurgente sino la concubina del comandante, a quien el líder de los sicarios –por el puñal, sica, que portaban–, Menahem ben Judah, afeitó brutalmente en cumplimiento de lo que se había dictado en el Deuteronomio para las cautivas. Después la habría asesinado: «No habrá rameras entre las hijas de Israel».

Aquella guerra fue tanto civil como contra la potencia ocupante. Zelotas y sicarios, fariseos y saduceos, todos se mataban entre ellos por su interpretación de la voluntad divina. Sus líderes rivalizaban por el poder mientras las legiones marchaban a su degüello. El propio Eleazar ben Yair, sucesor de Menahem en Masada, interpretado por Peter Strauss sin imperfecciones morales, había masacrado a los habitantes de la cercana aldea de Ein Gedi.

La Tierra Santa, aquella que se prometió de leche y miel, en realidad siempre sangre y lágrimas, nos concentra y nos representa. Empleamos el pasado para pavimentar el futuro que pretendemos. Lo esculpimos con la forma exacta de nuestros anhelos. Nos influye en la medida en que creemos que fue real. Lo cierto es que no existen los pueblos elegidos ni abundan los héroes. Nadie regresa a su hogar ancestral igual que no se reconquista nada. La gente negocia, transige, viaja y se mestiza, como se cartografía en nuestros genes. A veces se mantiene fiel a su dios sobre la arena del circo y a veces se convierte al dios que convenga sí así paga menos impuestos. Nos preceden el amor y el dolor; la esperanza y la muerte. Somos, por sobre todo, hijos de supervivientes en ese camino trenzado por el tiempo.