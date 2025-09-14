Uno de mis sueños al decidirme por esta modalidad de sacerdocio llamada periodismo era ser corresponsal en Estados Unidos. Desde chaval comencé a sospechar que la función del corresponsal en Washington o Nueva York de Televisión Española, la única que había entonces, no era contar lo que pasaba en ese país, sino transmitir la versión de lo sucedido más conveniente al gobierno de turno. Esa impresión se vio confirmada cuando viví un año en EEUU. Ingenuo yo, pensé que ahí había un nicho profesional que cubrir, el del corresponsal honrado cuya información se correspondiese con la realidad, y no necesariamente con el relato conveniente a la línea editorial del medio en el que trabajara.

No crean que la cosa ha cambiado mucho desde entonces (finales de los 80, sin internet). Un ejemplo: cuando Trump accedió a la Casa Blanca en las elecciones de 2016, imponiéndose a Hillary Clinton, lo hizo dejando en evidencia a muchos corresponsales españoles en EEUU, que en absoluto reflejaron en sus crónicas la posibilidad real de que aquello pudiera ocurrir.

Casi una década después, algunos corresponsales nos intentan transmitir la idea de que Charlie Kirk era un peligroso fascista, y que algo habría hecho para recibir un balazo. Ya saben, el karma. Lo hacen pese a que en redes sociales podemos ver en su integridad, sin cortes manipuladores, los debates en los que se implicaba el activista conservador con sus rivales, que no enemigos, ideológicos. Debates acalorados, pero nunca violentos. Así lo han reconocido los principales políticos y expresidentes del Partido Demócrata. La verdad está, pues, al alcance de quien se tome la molestia de buscarla, algo que resulta más fácil si se sabe inglés. Es como si esos corresponsales nos preguntaran: «¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?».

El problema no se limita, obviamente, a Estados Unidos. Algo similar ocurre también con quienes cuentan la guerra de Gaza desde Beirut o Estambul. Cuando el relato del corresponsal no se corresponde con la realidad, la opinión pública, esa que no siempre coincide con la publicada, desconfía de los medios de comunicación y se lanza a una selva de redes sociales donde, además de diferentes evidencias, opiniones y análisis de calidad, pululan la propaganda y los bulos. Mal asunto para la prensa y para la democracia liberal.