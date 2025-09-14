¡Absteneos de insultos, políticos de Primaria!

Las palabras son el comienzo de todo; las guerras empiezan con palabras, los tratados de paz también, y, si nos fiamos de las que oímos avergonzados en el Parlamento español, parecen un anticipo de una confrontación bélica. Son las palabras convertidas en armas, en insultos de baja estofa que hacen válida para hoy, con matices y según qué lado del hemiciclo, la opinión de Azaña para la II República: «una política tabernaria, insufrible por su inepcia, injusticia, mezquindad o tontería» entreverada por «incompetentes, amigachos, llenos de codicia y de botín y sin ninguna idea alta».Yo diría, aunque no quiera polarizar, que mucho más evidente en una zona parlamentaria a cuyos portavoces no conocemos programa, solo dedicados a denunciar dimes y diretes, supuestas corruptelas y quebracajetes. Al menos en la República hubo grandes oradores, discursos que merecen pasar a la historia, hoy inexistentes.

Dicen Pittaro y Szulman en «La era de la crueldad» (Ed. Siglo Veintiuno) que la polarización ocupa decididamente el discurso político, aupado por la vulgarización o degradación del lenguaje, la imposición de lo breve, rápido y simple. ¡Cierto! Uno puede comprender que la orfandad cultural pueda llevar a que masas de desheredados de toda inteligencia coreen en las calles gritos como ese «hijo de p...» dedicado al presidente, pero no que un parlamentario lo practique también y haga oficio con el insulto, un mal ejemplo y pésimo recurso retórico aunque sea más popular y más eficaz que la crítica razonada para mover en unas elecciones al respetable.

En la política actual, el discurso se ha simplificado, empobrecido, adaptándose a los tiempos cortos de las redes sociales, escriben Pittaro y Szulman. Es cierto lo que dicen: si estos padres de la patria reconvertidos en hijos de la nada siguen devaluando el lenguaje y bastardeando la arquitectura narrativa que lo sostiene acabaremos con la democracia misma y la convivencia social.

Estamos en tiempos de ira, que emerge cuando las certezas desaparecen y la desconfiaza en las instituciones tradicionales, que se debilitan, se fortalece, Ese momento en que puede aparecer un salvador que enciende con 4 simplezas la mecha de un pueblo confuso, desorientado y presto a creer en declaraciones incendiarias y salvapatrias. Poco más sabrían hacer si llegan al gobierno de un país que militarizarlo. Como anticipo, en el Parlamento no se respeta al adversario político sino que se le intenta humillar y la multiplicación de esos ejemplos por unos medios de comunicación ávidos de titulares exaspera aún más los ánimos.

El horror, la guerra, las cámaras de gas… siempre tienen precedentes y bien que lo supo Primo Levi. Comienza con políticos dividiendo a la gente en el Parlamento o la calle con discursos de odio e intolerancia. Comienza cuando la gente normaliza esos comportamientos. Ya lo estamos viendo. ¡Abstenéos de insultos, políticos de primaria!