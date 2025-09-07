Verano peligroso, verano criminal

Acaba el verano y yo sin haberme enamorado. Ni siquiera de una influencer, que es la especie más abundante. Tampoco me he desenamorado, no he tenido ni una de esas crisis que llegan con el aumento de la temperatura. Es preocupante porque ya tengo a mis hijos criados, no tengo hipoteca por pagar ni disgusto que dar a mis viejos porque ya se han ido, soy huérfano, así que ya puedo salir por piernas y empezar la próxima partida de mi timba del amor. Se lo digo a mi mujer y me responde que cómo quiero una cosa o la otra si no hemos cogido vacaciones este año. ¡Ah, pues es verdad, esa puede ser la vacuna -le digo- que no se le ha ocurrido a psicólogos o sociólogos para aliviar ese tanto por ciento alarmante de parejas que se tiran los trastos en tiempos de estío. No cojas tiempo libre por si te hace reflexionar ni te acomodes spritz en mano en la tumbona de un chiringuito que hace calor y los pensamientos vuelan.

Este verano ni me he enamorado de otra ni desenamorado de la mujer con la que comparto las horas, pero ha sido un estío feliz porque no he tenido que hacer de turista ni sumarme a esa masa a la que estimulan diciéndole que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. Sí, pero acabamos haciendo colas para la misma fotografía en un lugar descubierto por uno de esos nuevos publicistas llamado influencers. Malditos influencers, que por dinero descubren esa cala antes solitaria que solo tú y unos cuantos conocíais. Lo peor de ser un turista es que otros turistas te reconozcan como tal y lo difícil que es sentirse como un cosmopolita sofisticado cuando a tu alrededor ves a señoros con calcetines y sandalias, camisas floreadas y un sombrero de pescador, o zapatos grandes y feos, equipación de fútbol y gorras de béisbol. Difícil hallar un equilibrio entre el confort y el estilo.

¿Por qué negarlo? Mi mujer no lo sabe pero yo he sido feliz repitiendo con ella, ni enamorándome de algo nuevo ni teniendo crisis de algo viejo, aprovechándome de su excelsa cocina en nuestra propia casa. Aunque no sea un chalé sobre la playa, no es por azar un piso encajonado sino de amplia terraza que mira a la naturaleza y con una piscina comunitaria en la que nado cada día casi en soledad porque mis vecinos no son muy dados a zambullirse en ella. Ni en un hotel de 5 estrellas, en el que siempre compartes silencios con un alemán rojo como un tomate.

No voy a decir que siempre ha sido así porque ya he acumulado muchos veranos en mi vida y me ha pasado de todo, cosas confesables e inconfesables sin llegar a un Verano del 42, esa peli que narra el romance entre un prota de 14 años y Dorothy, cuyo esposo está en el frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca me he enamorado de una mujer con el marido en las trincheras porque soy de la generación española que no ha conocido la guerra, aparte de que no me liaría por patriotismo constitucional o algo así con una dama uncida a un varón que defiende mi territorio. Ya lo canta Alejandra Guzmán: Verano peligroso, verano criminal/ chicos pidiendo guerra/ con este calor tropical.