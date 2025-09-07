Opinión | Facendo amigos
O lume somos nós
Sei que agora xa non toca. Xa está, xa estamos noutro mes, noutra cousa. Noutro flow... E aínda que dubido se o asunto importou realmente nalgún momento, o que si teño claro é que aquí xa non estamos para esas historias. «Lumes? De que lumes me fala vostede?». Como se non se tratase máis que doutras desas «serpes de verán» coas que encher os informativos cando non hai nada mellor que contar, a estas alturas, apagados xa todos os incendios, ninguén está para lembrarse desas historias. Agora o que toca é xa o seguinte culebrón.
Como, por exemplo, falar do acertadísimo que é renunciar á quita da débeda por parte do goberno central. Admito que neste particular teño certa curiosidade por ver como xustificarán algúns o feito de que en comunidades especialmente endebedadas como, por exemplo, Andalucía, logo non haxa cartos dabondo para inversión pública. As inevitables piruetas dialéctico-patrioteiras acabarán facendo boa a oratoria de M. Rajoy...
Ou mesmo, se nos deixamos levar polo ruído e a furia dos nosos salva-patrias habituais, igual o que procede é volver sinalar o perigosos que son os estranxeiros. Pero xa saben, non todos os estranxeiros, senón os de sempre, a saber: maiormente moros, negros e –abreviando coa brocha gorda– menas en xeral.
Así que non, agora xa non toca falar de lume ningún. Que, se iso, tampouco foi para tanto: postos a sentir verdadeira dor por algo, na dana perderon a vida máis de duascentas persoas e, con todo, aí segue á fronte do quiosco o máximo responsable da traxedia, sorrindo cos dentes como se a desgracia non fose con el. De maneira que non, claro, por que raio habiamos de seguir falando de algo tan efémero como o lume?
Igual todo isto é verdade e agora o lume xa non toca, non procede. Non interesa... Pero eu quixese dicir algo ao respecto. Aínda que sexa a deshora. Antes de que o último fío de fume se desfaga no aire.
Porque creo que este verán non fun honesto. Cando empezou a vaga de incendios compartín nas miñas redes un texto ao respecto. Aínda que nunha primeira lectura rápida puidese parecer que condenaba non só o lume, senón sobre todo esa escuridade que, paradoxicamente, sempre hai ao seu redor –por que sucede, quen o provoca, a quen interesa–, se un lía entre liñas adiviñaba que, en realidade, era outra cousa a que estaba insinuando: que os responsables están, estamos, moito máis preto do que pensamos. Pero naquela ocasión non me atrevín a falar claramente. Eu, que teño a honestidade por primeira preocupación á hora de escribir, e sen embargo daquela...
Por iso agora quero ser sincero e confesar a verdade: non podo máis.
Réndome, vostedes gañan. Por fin comprendín que é inútil, e prometo non molestar máis co asunto. Porque por máis que nos esforcemos, que busquemos a maneira de comunicar a gravidade, a magnitude da traxedia, a catastrófica repercusión do lume, por máis que tentemos expresar a nosa máis profunda e sincera tristeza, dá igual. Non hai nada que facer. Vostedes e eu sabemos que isto volverá pasar. Logo dun verán tan feroz e salvaxe coma este, de récords tan atroces e infames, talvez non sexa o ano que vén. Pero si o seguinte. Ou o posterior. Si, o monte volverá arder. O lume volverá aparecer. Sabémolo, saberémolo sempre máis aló de calquera dúbida, porque serán, como son e como sempre foron, as nosas mans as que estarán detrás. De maneira indirecta, ignorando o desinterese na prevención, ou de maneira directa, poñéndonos a desbrozar en plena ola de calor. E si, deixemos xa de escudarnos neses discursos evasivos: non, non existen esas grandes mafias, non hai señores do lume, non hai ningún terrorismo incendiario. Somos nós. Sempre fomos nós.
Non sei se será certo iso de que os reis magos son os pais. Pero do que non teño ningunha dúbida ao respecto, ningunha, é sobre quen estivo, está e estará sempre detrás dos incendios. Deixemos de racharnos as vestiduras, deixemos de facernos os sorprendidos, deixemos xa todos os paripés: como os reis, o lume somos nós. Dun xeito, doutro. Activamente, indirectamente. Prendéndoo, ignorándoo, esquecéndoo. O lume somos nós. Se cadra, por iso agora calamos...
