Opinión | Quen din as rumorosas?
Un furado negro no horizonte
Nin a luz, malia que non hai quen corra coma ela, pode escapar dos furados negros. Coma o lume, devoran canto está ao seu redor. Tampouco a esperanza, que non sabemos moi ben de que está composta, se de ar, polos suspiros, ou de auga, polas bágoas, leva ben achegárselles preto de máis. Este verán un deses monstros chantouse no corazón de Galicia, queimando o ventre de fragas, montañas e casas coma ás de bolboreta.
Desapareceron horizontes para persoas que construíran o seu futuro ladrillo a ladrillo ou táboa a táboa. Disque se converteron en cinsas, porque a materia non se crea nin se destrúe, só se transforma. Pero que erguemos con cinsas? Se acaso unha ave fénix que volverá desfacérsenos nas mans cando regresen a calor e o vento e se sumen ao abandono, ese que nunca marcha. As nosas tres Parcas.
O lume converte a realidade nun filme en branco e negro. Desaparecen as flores dos montes, as carrascas, os fentos, os morodos, os carballos…, todas as criaturas que non teñen pés para fuxiren. As que poden, liscan, veloces coma o vento os cabalos, coma unha mañá aburrida os caracois. Bolen por entre as pedras, xa rebautizadas en penas para moitas décadas.
E fica sempre negro o manto da traxedia, coma os panos das avoas das aldeas, sempre de loito, coma o rural. Coma o chapapote do Prestige, como o futuro cando o miramos agora por unha bóla de cristal rachada en anacos nas nosas mans inermes, incapaces de salvar o que amamos. Negro coma as noites, por moito que brille aló enriba o lume das estrelas que arden, estrelas que moitas veces son xa cadáveres por máis que o ignoren. Negro coma as bocas dos lobos que fuxirán cara a outros lugares onde tampouco serán queridos, onde tamén os acusarán de seren os malos de contos contados por xente preocupada por ter que botar contas cada día para saír adiante.
Estes días contamos. Contamos hectáreas, encabalgadas unhas nas outras, coma ondas nun mar de cinsa negra inundando cavorcos e socalcos, pulmóns e ollos. Contamos hectáreas como contamos os mortos da covid, as mulleres asasinadas, as vítimas das guerras. Como contamos todas as cousas que nunca deberían ser contadas. Pregando por chegar á derradeira cifra, malia saber que os números poden ser infinitos, e porfiando en crer que a cor que segue no ceo espertará a que dorme debaixo da terra.
