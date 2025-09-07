El fraude del sexo sanador

Hace unas semanas, conocimos esta noticia: un supuesto «curandero» fue detenido por recetar a sus pacientes un «tratamiento» a base de hierbas, conjuros y, como ingrediente final, sexo con él. Según su discurso, las mujeres estaban bajo un mal de ojo o directamente poseídas por un espíritu, y la única forma de liberarlas era acostándose con él. El guion perfecto de una película cutre… salvo que es real. Y lo más indignante: ya está en libertad con cargos.

¿Cómo puede alguien caer en eso?

La primera reacción suele ser la risa fácil: «yo nunca caería en una cosa así». Pero cuidado: cualquiera puede caer si se encuentra en un momento de desesperación. Una enfermedad que no mejora, un problema personal sin salida, una sensación de vacío… En esas circunstancias, la promesa de una solución mágica es como agua en el desierto.

El truco es siempre el mismo: aprovechar la vulnerabilidad y vestirse de autoridad. Si alguien se presenta como santero con fórmulas secretas y rápidas, muchas personas ceden su confianza. No porque sean ingenuas, sino porque necesitan creer.

Piénsalo: ¿cuántas veces hemos visto en redes anuncios de «pierde diez kilos en un mes» o «cura tu ansiedad en una sola sesión»? En frío, suena absurdo pero cuando la desesperación aprieta, más de una persona hace clic. Ese mismo mecanismo de la cabeza es el que permite que alguien crea que un extraño puede quitarle el mal de ojo a cambio de sexo.

Sexo como herramienta de poder

Lo de este santero no es un caso aislado. Muchas sectas han funcionado igual: un líder que se erige en salvador y usa la intimidad como vía de purificación. Bajo la promesa de sanar, lo que se esconde es un abuso.

El patrón es siempre idéntico: convencer a la persona de que está poseída o maldita, hacerle creer que forma parte de un ritual especial y atrapar su voluntad con la mezcla perfecta de miedo y esperanza. Y, cuando la víctima quiere hablar, se encuentra con el ridículo y la duda.

Lo que más duele es leer que, tras ser detenido, el acusado está en libertad con cargos. ¿De verdad el sistema considera que alguien que abusa sexualmente de mujeres bajo la excusa del mal de ojo no es peligroso? Ese mensaje es devastador: resta importancia al abuso y deja a las víctimas con la sensación de que no serán protegidas.

No ridiculizar, sino entender

Reírse de estas mujeres es lo más injusto. La culpa jamás es suya. El único culpable y responsable es quien manipula, quien se inventa posesiones y conjuros para tener vía libre hacia el abuso. Lo verdaderamente alarmante es que estas historias sigan ocurriendo, casi a plena luz del día.

Este caso debería hacernos reflexionar sobre dos cosas: la necesidad de educación crítica para detectar el engaño y la urgencia de una justicia firme que mande un mensaje claro.

Porque la salud, la sanación y la dignidad nunca llegarán a través de un ritual de sexo obligado. Y porque una sociedad que se ríe de las víctimas, pero deja libres a los abusadores, está mirando hacia otro lado en lugar de proteger.

Placeres, gracias por la lectura.

Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com