En defensa de la literatura: contra la «escritura creativa»

Si aceptamos que la libertad es lo que los demás nos permiten hacer, entonces la literatura es precisamente lo que ni la política ni la religión han conseguido prohibir ni destruir a lo largo de los siglos. Literatura es lo que sobrevive a todas las formas de censura. Es la voz de la razón frente a sus enemigos. Porque quienes odian la libertad odian también la razón que la hace posible, y quienes desprecian la razón detestan, ante todo, su forma más peligrosa: la imaginación literaria.

La literatura se toma muchas libertades. Por eso la historia de la literatura no es sólo una inocente crónica de estilos o géneros: es la historia de una lucha. Una lucha contra el dogma imperativo y represor, contra la fe ­­― la mala fe ― del poder que teme a la libertad de pensamiento, que se hace a sí mismo palabra, verbo y metáfora.

Quien desconoce lo que es la literatura, en realidad, lo ignora todo acerca de sí mismo. La literatura actúa como una luz capaz de atravesar cualquier umbral, y funciona también como una forma de defensa muy eficaz ante numerosas patologías mentales y trastornos de personalidad, entre otros muchos males que actualmente nos aquejan.

El pensamiento literario posee un tipo de libertad que no está al alcance de otras disciplinas. En matemáticas, química o ingeniería aeronáutica, la libertad se ve limitada a la aplicación estricta de fórmulas exactas: todo es una cadena lógica de deducciones. Puede hacerlo una máquina. No hay margen para la invención libre y perturbadoramente original.

En cambio, en literatura, la imaginación y la libertad no son accesorios: son condiciones necesarias. Y una máquina no puede ejercerlas de forma genuina. Sólo puede imitarlas o reproducirlas como un kitsch. Ingenuamente.

Ningún programa de inteligencia artificial es capaz de escribir el Quijote. Y no lo es porque el valor de la literatura radica en su capacidad de crear algo original y de producir efectos duraderos, resistentes y en cierto modo inmutables a las adversidades ideológicas y a las traiciones de la justicia y la política. Puede generar un texto que parezca novedoso para un lector no suficientemente informado, pero desde luego no será un texto original en la Historia del arte literario.

La literatura nace de creaciones inéditas, de formas que nunca antes se habían concebido ni utilizado. Esa es la diferencia fundamental entre el kitsch y la genialidad: entre una copia de lo ya hecho y una invención que inaugura algo nuevo y decisivo.

Si hay quien considera que la religión inventó la fe como estrategia para encubrir una mentira, también podemos aceptar que la literatura creó la ficción para no tener que compartir ni suscribir esa impostura. Pero no hay que confundir ficción con falacia. Esa confusión es habitual entre curánganos y filosofastros, quienes suelen tomarse la ficción con una seriedad propia del dogma, la moral o el imperativo legal.

El humor ofende a los defensores de cualquier dogma y la ironía les resulta intolerable, porque no la comprenden, ni la pueden asumir. Son incapaces de interpretar una metáfora. Para ellos, las palabras sólo tienen un sentido literal: el resto de sentidos, contrarios a su dogma, deben proscribirse.

Pero en literatura, el lenguaje transforma los significados conocidos y preexistentes en sentidos inéditos y nuevamente originales: una palabra en una novela no dice lo mismo que esa misma palabra en un diccionario. La literatura altera y subvierte el sentido de todo lo que nombra. En este punto, es legítimo afirmar que las palabras literarias poseen una magia semántica.

Los efectos de la ficción literaria siempre han sido reales. Sólo un tirano teme la ficción. Sólo los enemigos declarados de la literatura intentan prohibirla, ya sea por razones políticas, religiosas o filosóficas. Platón era más amigo de los tiranos que de los poetas. Sabemos que su filosofía nació ladrando a la literatura. Sólo Homero hace callar a Platón.

Defender la ficción es proteger la literatura, y defender la literatura es, en última instancia, defender la libertad. Incluso contra más de una filosofía, que, lejos de conducir a la libertad, nos expulsa del Estado, es decir, nos niega el amparo de las leyes y el derecho a la justicia.

Allí donde hay verdadera literatura, la que no se escribe para el mercado ni el consumo de masas acríticas, también hay inteligencia y libertad. Y por eso, precisamente, ha desaparecido de los planes de estudio en colegios, institutos y universidades de todo Occidente. ¿Cómo explicar ese desprecio de la democracia por la literatura? Sólo los totalitarismos temen y desprecian los valores literarios.

El sistema educativo no quiere formar personas libres e inteligentes: las prefiere obedientes e ignorantes. La literatura, en cambio, produce y exige lo contrario: inteligencia, libertad y también insumisión. Ahora, a la literatura quieren llamarla «escritura creativa».

En el arte y la literatura, las reglas sólo las respetan quienes carecen de genialidad y no saben lo que es ser original. Quien se ciñe a las normas no será capaz de escribir, leer ni producir jamás nada verdaderamente valioso. La literatura no requiere soluciones, sino explicaciones.

Este principio puede servir para responder a quienes, entusiastas de la autoayuda ―que es una forma comercial de autoengaño―, creen que hablar de «escritura creativa» los convierte en escritores, poetas, novelistas o dramaturgos. Tal cosa es una ilusión incompatible con el conocimiento científico de los materiales literarios.

Hay que advertir a estos «escritores» que no lo son realmente, salvo que deseen entregarse sin reservas al narcisismo y el autoengaño. Practicar —o perpetrar— «escritura creativa», creyendo escribir literatura, es como beber leche en polvo pensando que es leche natural, comer carne artificial suponiendo que es solomillo o respirar aire reciclado creyendo que se trata de brisa marina. La originalidad no consiste en cultivar una patología, sino en saber sortearla. La literatura no es «escritura creativa».

El término «escritura creativa» es la forma que usa el mundo anglosajón para denominar lo que en las culturas hispánica, latina y griega se ha llamado desde siempre literatura. Es una forma domesticada –o si se prefiere, un tanto cursi– de fabricarse una ilusión: convencerse a uno mismo de que lo que hace es literatura.

Es otro método para alcanzar la felicidad al estilo anglosajón: una felicidad basada en el autoengaño. Porque lo que hoy se vende como literatura de autoayuda no es literatura en absoluto: es cultura del autoengaño. Y esta forma de impostura es un producto anglosajón y totalmente comercial, reforzado por la posmodernidad y el negocio editorial del siglo XXI.

Que nadie olvide tu nombre: porque te llamas literatura.