¿Trabajas por dinero o por placer?

Sin duda se podrá responder a esta pregunta maliciosa diciendo que se trabaja por ambas cosas: por dinero y por placer. Pero yo no me creo que una respuesta así sea sincera.

Y no me lo creo porque lo que se hace por placer no se cobra. A veces, incluso, en realidad casi siempre, se paga. Y, además, trabajo es ―seamos francos― lo que se hace por dinero. Entre otras cosas que tienen que ver muy poco con el placer.

Naturalmente, el trabajo puede estar lleno de buenos momentos. O no. Algunas personas nos responden, con insistencia excesiva, cuando les molestamos con esta pregunta, que les gusta su trabajo. ¡Qué remedio nos queda!, pienso, si no es convencernos a nosotros mismos de que nos gusta nuestro trabajo. En caso contrario, la vida laboral resultaría insufrible. Sin una dosis de autoengaño, ni se vive ni se trabaja. A veces, incluso, la dosis de autoengaño se convierte en una sobresaliente sobredosis.

En los últimos tiempos leo con frecuencia en los medios de comunicación informaciones relativas a la felicidad en el trabajo. Incluso hemos visto documentos en los que se declara que el trabajo nos hace felices. Uno piensa, con la boca cerrada: menos mal que no nos dicen que «el trabajo nos hace libres». El siglo XXI ha reemplazado la libertad por una idea más influyente: la felicidad. Y este (oportuno) reemplazo permite acuñar una nueva divisa: «El trabajo te hará feliz».

No sé si este lema realmente nos hace felices a todos los trabajadores, pero seguramente sí hace más rentables los beneficios de un mercado en el que la gente trabaja a destajo. Sospecho que esa «rentabilidad» hace más feliz al patrón que al obrero... Pero hay algo todavía más inquietante en todo esto. Permítanme que se lo cuente.

Algunas estadísticas muy actuales demuestran una crisis profunda en el ámbito laboral que contradice radicalmente el discurso dominante que glorifica el trabajo como fuente de felicidad. Según los datos recopilados en España, dos de cada diez trabajadores han experimentado síntomas negativos en relación con la salud mental durante el último año. Este porcentaje se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar cifras preocupantes, que superan el 40% en cuanto a episodios vinculados directamente con las condiciones laborales.

No solo se trata de un aumento cuantitativo, sino también de la gravedad cualitativa de los trastornos, que evolucionan hacia manifestaciones más severas y duraderas. La sobrecarga laboral es el principal factor señalado por los afectados, con un 64% que la identifica como causa directa. La falta de reconocimiento, la precariedad, la inseguridad y las dificultades para conciliar la vida personal y profesional completan el cuadro de factores que minan la salud mental de los trabajadores.

Este fenómeno revela una paradoja: mientras el catecismo neoliberal de la felicidad laboral sostiene que trabajar más nos ayuda a ser más felices, la realidad demuestra que el exceso de trabajo conduce a la destrucción psíquica del individuo. La ideología no solo es falaz, sino que funciona como un mecanismo de control social y alienación, que, bajo una apariencia de bienestar, oculta un sufrimiento de cuidado.

¿Se trata de una propaganda destinada a incrementar la productividad, sin compromiso real con el cuidado del trabajador? Si esto es así, el mercado laboral se sostendría sobre la extenuación psíquica del trabajador, legitimada por discursos que exigen felicidad y resistencia constante, bajo la amenaza de la precariedad.

La imposición del discurso de la felicidad laboral recuerda ciertas exigencias ideológicas, propias de regímenes totalitarios, que prohibían la infelicidad. La democracia contemporánea parece heredar este modo de control emocional, y lo aplica de manera insistente, en nombre del bienestar y de la felicidad del trabajador.

Este catecismo es un mecanismo de vigilancia y adoctrinamiento que convierte la exigencia de felicidad en una forma de sumisión y autocensura. El trabajador no solo debe soportar condiciones adversas, sino también mostrar que disfruta y se perfecciona profesionalmente en ellas, lo que supone un doble sometimiento: físico y psicológico.

La exigencia de felicidad en el trabajo no es un fenómeno exclusivo del presente neoliberal, sino que tiene raíces históricas profundas en regímenes totalitarios. La imposición de un mandato de felicidad laboral era una constante en sistemas donde la democracia no existía como régimen político. Las dictaduras siempre han dado una imagen feliz y robusta del trabajador.

La infelicidad está prohibida en las sociedades perfectas, donde el trabajador debe mostrar una actitud de alegría y compromiso hacia su labor. Es síntoma de lealtad y fortaleza ideológica hacia el sistema político y, sobre todo, hacia el mercado.

Me preocupa que la democracia haga suya también esta exigencia de felicidad. Da la impresión de que si alguien no es feliz en el trabajo, eso no se debe a que tenga problemas laborales, sino a que él, el trabajador, es el problema para la empresa. Hemos pasado de hablar de los derechos del trabajador a hablar de la felicidad del trabajador.

¿Recuerdan la letra de la canción «Soy minero», interpretada por Antonio Molina? Era una época anterior a la democracia, y se exaltaba la felicidad en el trabajo bajo condiciones extremas y peligrosas. La canción describe con un fervor casi litúrgico la aceptación resignada y la aparente alegría de quien trabaja en la mina: «Bajo a la mina cantando / porque sé que en el altar / mi madre queda rezando / por el hijo que se va».

La vigencia actual de este «catecismo de la felicidad laboral» revela algo inquietante: hacer soportable y justificable la explotación y el sacrificio humanos, a la vez que se oculta el sufrimiento y la destrucción psíquica del trabajador.

Los datos empíricos muestran que el exceso de trabajo no solo no genera felicidad, sino que es un factor principal en la proliferación de enfermedades mentales, la sobrecarga psíquica y la crisis emocional de los trabajadores.

Históricamente, la imposición de la felicidad laboral ha sido un recurso de regímenes autoritarios para garantizar la estabilidad social a través del control psicológico. Hoy, bajo el capitalismo neoliberal, este mismo mecanismo persiste, revestido de promesas de autorrealización y bienestar, mientras se maquilla el deterioro de la salud mental y emocional de millones de personas.

Si el trabajo es tan bueno para la salud, y nos hace felices a todos, lo lógico sería que, en lugar de reducir la jornada laboral y las horas semanales de trabajo, se hiciera lo contrario, y trabajáramos por ley 16 horas al día los 365 días del año. ¡Sería el colmo de la felicidad! No quieran ni imaginarlo. Y no demos ideas... que el diablo todo lo oye.