Gaza es un rasgado lienzo tenebrista

Os vais de veraneo. Veis que vuestros hijos, bien alimentados, gritan de alegría por la libertad o simplemente el cambio de régimen que presagian. Cada vez es mayor la insensibilidad por todo lo que pasa fuera de tu círculo inmediato pero habrá quienes se pregunten en el camino hasta las playas cuántos niños de Gaza habrán ido cayendo en vuestro recorrido. ¿Cuántos más se parecerán a Mahmoud, ese niño palestino cuyo rostro ganó el World Press Photo de este año? Ese ser humano aún en edad de preguntas fundamentales que ya hizo una a su madre, aunque no la de un niño urbanita de aquí al lado: «Mamá ¿cómo podré abrazarte sin brazos?».

Si te fijas en su rostro verás que arroja luz sobre los traumas físicos y psicológicos que los civiles se han visto obligados a soportar, y seguirán padeciendo, a causa de la matanza y la guerra a escala industrial de los criminales israelíes. Mientras, la nueva sociedad mira hacia otro lado como si no fuera con ella, como ajena o inconsciente de la llegada de una sorprendente regresión ética que tira por la borda logros civilizatorios como los derechos humanos. Nuevos gobernantes predican la miseria moral ¡y nosotros de supermercado!

Están a 4.600 kms. de nuestras playas pero ¿puedo refrescarme tranquilo en las aguas atlánticas sabiendo que al mismo tiempo están matando, mutilando, muriendo por hambre programada muchos como esos chavales que chapotean alegres ante nosotros? ¿Justifica la distancia nuestra indiferencia y ahuyenta nuestro dolor la lejanía de las explosiones o de los disparos o los ruidos ensordecedores de las bombas? Claro, no queremos aguarnos el verano que tan a pulso nos hemos ganado, mirando hacia Gaza. Esa Gaza donde cada día juegan con el hambre para tirar al blanco sobre inocentes que no son muertos ni vivos sino cadáveres andantes dispuestos a ser baleados mientras recogen comida. No queremos agriar el placer del chiringo playero y los pescaditos pensando cómo bombardean con misiles de precisión sus hospitales o colegios pero...

¿Antisemitas ? No, pero nos lo ponen en bandeja, parecen haber heredado, con otras técnicas más quirúrgicas, el desprecio a la vida que sufrieron en el Holocausto. ¿Genocidio? No parece otra cosa. ¿Odio? Extendido hasta el punto de considerar a los palestinos animales humanos. ¿Barbarie? Claro, también la perpetrada por colonos ultras en Cisjordania que asemejan a las SS. Difícil hallar palabras nuevas que puedan describir tanta iniquidad bélica, tanta perversión criminal como la del ejército mejor pertrechado del mundo matando sin ton ni son a civiles desarmados ya medio muertos por el hambre a la que los tienen sometidos.

Gaza es un rasgado lienzo tenebrista. Cerveza en mano, me sobrevienen las palabras de Santiago Ontañón, refugiado en la embajada chilena de Madrid asediada por tropas moras tras la guerra civil. «No tenemos otra obligación que gritar hasta enronquecer. Como sea, con la pluma, con el pincel, con el lápiz, con la palabra, pero gritar tan fuerte que nuestro eco quede en el aire eternamente»._ ¿Cuántos habrá menos cuando volvamos de las playas?