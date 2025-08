Castrelos, la magia de la noche

Recuerdo los conciertos del parque de Castrelos con un afecto revuelto, en el que se entremezclan la magia de la noche y el sonido de la brisa entre los árboles con la música y la urgencia por encontrar un sitio decente en el que sentarse. Esta noche viene Jason Derulo, y ya imagino que las entradas para verlo desde la platea habrán volado al instante. Según creo, el auditorio dispone de capacidad para cinco mil personas en el área inmediata al escenario, de pago, y de unas diez mil en el resto de las gradas. Dicen que el acceso a este maravilloso anfiteatro al aire libre es gratuito, pero yo juraría que solo lo es para los que no pagan impuestos en Vigo, porque los que vivimos aquí sabemos que los honorarios de cantantes y músicos no salen del aire.

Me pregunto si Derulo pondrá una de esas cámaras «kiss» para mostrar de forma individualizada la felicidad de los asistentes. Desde que sucedió el momento in fraganti del Concierto de Coldplay —ya saben, los dos amantes infieles a sus parejas que se abrazaban en público mientras mostraban arrobadas sonrisas— han surgido muchas noticias consecutivas. La primera, la identificación de los amantes. La segunda, las reacciones de sus parejas. La tercera, las previsibles medidas que podría tomar la empresa a la que ambos pertenecían —ya que existía una relación jerárquica entre ambos empleados— y, la cuarta, las posibles acciones que podrían tomar los afectados contra la banda musical por haberlos grabado. Eso sí que sería un giro inesperado en los acontecimientos, que no creo que vaya a suceder porque los potenciales demandantes saben que sería una medida nada popular.

Sin embargo, si yo fuese abogada del grupo musical no dudaría ni medio segundo en recomendarles que incluyesen en el texto de las entradas para sus conciertos una de esas cláusulas en letra pequeña que nadie lee: «Con la adquisición de esta entrada, el usuario admite la posible grabación de imágenes y sonido vinculadas al evento al que asistirá como público, cediendo cualesquiera derechos de imagen que correspondiesen y aceptando su difusión sin perjuicio de lo que la Ley de Protección de Datos disponga al respecto». Algo así, matiz arriba o abajo. En Castrelos lo tendríamos algo más complicado, porque los que van al auditorio «gratuito» no habrían aceptado nada de forma tácita ni expresa, con lo que se enreda el asunto.

No sé cómo lo ven ustedes, pero yo juraría que los que tienen amantes, por el propio concepto que implica en sí la infidelidad, no deberían de ir por ahí en plan zalamero. De toda la vida se han escondido y han sido discretos, que también ahí está la gracia del pecado. Si se te ocurre decirle a tu mujer que te quedas a terminar un balance contable en la oficina, no te vayas a un concierto nocturno multitudinario creyendo que la oscuridad de la noche te vuelve invisible. Y, si lo haces, o eres tonto o es que en el fondo estás deseando que te pillen. Luego todo son dramas, claro. Que si los niños, que si la casa, que si la familia. Los infieles buscan responsables: la culpa fue del de la cámara, del cantante o de la prima Josefina, que los invitó al sarao aquella noche. No piensan en su falta de agallas, de determinación ni de inteligencia emocional. No consideran en cómo han ridiculizado, con sus actos, la vida que habían construido de forma voluntaria con un tercero. Por fortuna, nos queda el humor. La exmujer del cantante de Coldplay, Gwyneth Paltrow, ha aceptado ser contratada por la empresa de los infieles para aprovechar la popularidad y vender un poco la marca empresarial. Bien jugado. Con una sonrisa todo es más fácil, que al fin y al cabo no serán ni los primeros ni los últimos amantes extramatrimoniales del mundo.

Si esta noche van a Castrelos y piensan hacer travesuras envueltos en la magia de la noche, sonrían: recuerden que cientos de ojos y videocámaras de teléfonos móviles los estarán observando.