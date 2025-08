Ancorar as plumas

A ledicia que choutara de raio en raio de sol nun mes acabou. Camiño do traballo tralas vacacións, pesadume, bos recordos e o mantra de supervivencia de fondo. Depresión postvacacional a correr polas arterias.

«Alomenos tes traballo do que estudaches», musita a parte reflexiva do cerebro. A zona máis venteada de insurrección cantaruxa I´m miserable now de The Smiths.

No arranque do carreiro de volta, unha ilusión. E non podería ser eu o espírito dun mascato do Atlántico coas cores do xadrez nas plumas? E non podería voar como el das Illas Británicas e Escandinavia a Galicia e dos nosos paralelos o golfo de Guinea?

Un sorriso agroma entre as letras e as imaxes da idea para sentir unha nube gris no soño da migración aviar. O niño, inda que mude de espazo, sempre precisa dunha despensa.

Dese xeito, cun pé no pedal dereito e outro no esquerdo, corto o aire estrada abaixo sen deixar de imaxinar. Fabulo cos petos inzados do combustible da vida salvaxe ata que a razón enreda as súas cordas no realismo.

En serio migrar? De verdade gustarías de ser sempre foránea? Moverse polas fronteiras pódese tornar perigoso e pesado nestes tempos co ferinte e eterno interrogante «de onde es?».

Porque como explica Brenda Navarro en «Ceniza en la boca» hai almas que por moito que leven ancoradas a un lugar, nunca serán consideradas del para os autóctonos.

Son almas marcadas polo punto onde abriu a casca do seu ovo, pola cor da plumaxe, polo xeito de piar, pola terra que levan nas unllas, polos detalles que desunen en troques de xuntar.

Son aves que foxen, que buscan acubillo entre os carballos e piñeiros, entre os fentos reais dos ríos e o cemento das cidades desta beira do mundo.

Para quen acentúe de onde proceden, primeira realidade: moitas voaron ata aquí para quedar. Armarán os seus niños neste espazo que é de todas e o futuro escribirase coas formas do seu voo no ceo.

Para quen pense en cargar a escopeta de balíns contra elas, segunda realidade: sen a súa migración aquí non hai futuro posible. Así que váianse afacendo a elas.