Aquellos veranos de vuelta al pueblo

¡Ay, aquellos veranos eternos de nuestra infancia en los pueblos de nuestros mayores, que a lo mejor no son los del lector, más joven o más viejo, porque a cada generación le corresponde el suyo según la España que le tocó vivir! Los míos eran los de la década de los 50 en que los españoles eran la reserva de Occidente, imperaba Franco bajo palio y todavía no habían salido al extranjero más que para vender mano de obra. Sí, como mi tío Toribio, que se fue al New York de los años 40 para seguir a su tío Francisco que lo hizo en los 20, y nos ha dejado unos primos yanquis que ya nunca volverána España más que de vacaciones.

No ha habido más emigración si ojeo entre mis ramas familiares, montañesa y cantabrona por parte de madre y maragata por la paterna, lo que me ha salvado de creer en nacionalismos redentores. No tener antecedentes gallegos, ser vigués con orígenes rurales me permitió gozar aquellos largos veranos de mi infancia; unos en las tierras yermas y secas que rodean Astorga, en esa casa en Val de San Román de mi tío Magín, carpintero, de típica arquitectura maragata; otros en las fértiles, montañosas y trucheras de Puentenansa, etre Polaciones y Cabuérniga, donde mi abuelo Gómez , superviviente de las cacerías de rojos en la guerra civil, era referencia local porque a sus vacas y caballos unía la taberna y Corte Inglés del pueblo, foco de poder donde todo podía ser hallado.

Mi abuela Amalia, que era la que nos llevaba a mi hermana y a mí a esas tierras secas castellanas aún sin agua potable pero sí jofainas, ni frigoríficos pero sí fresqueras, me contó que la primera vez que puse mis pies en ellas tras llegar de la ciudad le pregunté asustado dónde los podía posar, al no ver asfalto sino tierra salpicada de boñigas. Yo era un niño del km cero de Vigo y no de sus periferias donde la tierra, sin yo saberlo mucho, también abundaba. Mi madre María Jesús era la que nos llevaba en trenes todavía infames porque los tiempos no daban para más a sus tierras matrias de Cantabria, donde tuve cuadrilla de amigos de los que alguno que no quiso huir a la ciudad aún queda como Polín, que en mi última visita hace muy poco me talló exquisitamente una vara de avellano.

¡Dios qué alegría esa naturaleza a la que nos entregábamos cada día, jugando entre maizales, bañándonos en las pozas, recorriendo los tramos a pie del río Nansa para buscar truchas piedra a piedra, mano a mano o golpeando piedra sobre piedra en las castillas de secano para capturar peces de tres al cuarto asilados bajo ellas y huérfanos casi de agua! ¡Qué maravillosas correrías sin control, a la buena de Dios y sin teléfonos siquiera, bicicleta arriba y abajo con las rodillas llenas de heridas, subiendo montañas o bajando valles de mañana a la noche salvo esa hora de la comida que nos preparaba Paulina en un lado o la abuela Nati en el otro, esperando cada día la «línea», construyendo tirachinas o arcos con los mejores bimbios o cazando pájaros con las más artesanales trampas! Ahora los veranos no tienen los latidos de la infancia.