Falando de practicantes (e de algo máis)

Sentado diante da fiestra estou a ler e recibo unha nova información de Amnistía Internacional: o xenocidio en Gaza continúa malia os intentos do goberno israelí de desviar o foco cos ataques a Irán ou promovendo a Donald Trump como candidato ao Premio Nobel da Paz (miña naiciña!). Ata cando debemos soportar estas barbaridades os seres humanos? Isto é aterrador. O pesadelo continúa para millóns de persoas que sofren a violencia e a fame negra perante a indiferenza dos mandatarios, cómplices descarados dunha crueldade insoportable, que amosan a deshumanización do mundo sen arrubiarse o máis mínimo.

Aterrorizado continúo a miña lectura poética. A poesía, ese xénero que xorde do silencio e que os e as poetas expresan como poden. Poesía é vida, sempre se dixo. Mais ao noso redor, sentimos destrución e barbarie. Cegan a enerxía poética e converten a sociedade nunha esterqueira que produce horror e noxo.

Teño nas mans un libro magnífico: Pido unha patria ao mundo, do gran Celso Emilio Ferreiro. Pertence á colección Moraima, dirixida polo seu fillo, Xavier Ferreiro, e editada por Luscofusco edicións. É o primeiro volume da colección que vai recompilar a maior parte da obra inédita do celanovés. Unha iniciativa plausible e necesaria para comprender moito mellor a poesía dun poeta exemplar, verdadeiro faro da nosa cultura. E leo: Pido unha patria ao mundo. / Quero ateigar de sangue renovada, / de limo fértil, de humus xermolante, / o ermo corazón dun desterrado.

E emociónome porque sinto moi preto o seu espírito. E penso en Moraima, a quen tanto quixen. E fago meus os seguintes versos, cando penso nas sombras moi negras que nos están a atormentar: Vivo decote coa angueira/ de non saber si son lume/ ou si son fume/ dunha remota fogueira.

Pero respirando un pouco e afastándome da vertixe que me invade, vou falar de algo pouco habitual: os practicantes. Cal é a razón? Pois a lectura, hai unhas semanas, do libro O practicante rural, escrito por Xoán Rubia e publicado pola editorial Galaxia. Coñecido pola súa faceta musical, sorprendeume cunhas lembranzas do seu traballo, pouco valorado, como practicante, poñendo, con moito esforzo e maior incomprensión, as primeiras pedras da sanidade pública, hoxe tristemente atacada.

O practicante rural é a memoria de moitas persoas que traballaron dende hai tempo na soidade de vilas e aldeas de Galicia, conscientes de que “nos 70 a situación estrutural da sanidade rural era ben precaria, sen apenas infaestruturas. Faltaban locais para as consultas e moitos dos que había tiñan que alugalos os propios médicos e os practicantes, que se vían na necesidade, moitas veces, de poñer á disposición da empresa unha sala do seu domicilio como consultorio”, cóntanos o autor cunha linguaxe clara e un ritmo vivo. Tempos convulsos, difíciles, que Xoán denuncia con claridade polo moito que sufriu no cumprimento da súa profesión. Situacións estrambóticas, cos sanitarios buscándose a vida como podían e unha Administración pasando olimpicamente dos problemas que asolaban os profesionais e a cidadanía.

Un libro que se le con gusto, moi ben escrito e que aluma esa Galicia rural tan desprotexida sempre. Unha crítica ben construída ao desleixo dun neoliberalismo deturpador.

Cando o rematei, pensei en Amancio Enríquez. Era o noso practicante. Home bo, preocupado e moi paciente con nós. Se tiña amigdalite, aí viña (ou iamos á farmacia) Amancio para poñernos a inxección. Eu suaba. Uns días antes de comezar o curso, ninguén me salvaba dunhas intramusculares de fígado para previr as doenzas do inverno. Eu puña ríxida a nádega e, cun pequeno golpe, sentía entrar a agulla para posteriormente inxectar o líquido moi doloroso. Antes, o rito da caixa metálica coas xiringas e agullas en auga fervendo, paso previo ao que eu consideraba unha tortura. Grandes xiringas, agullas enormes e o medo circulando por dentro de min. Eu quería e temía a Amancio. Porén, el era comprensivo, moi comprensivo e nunca rifaba perante o meu tremor. Tranquilizábame e logo dábame algún caramelo para compensar a dor e mais o nerviosismo. Unha dor que se mantiña uns días ata que só se volvía unha amarga lembranza. Supoño que os nenos e nenas da miña idade viviron situacións semellantes. Non ficamos traumatizados, non (para iso estaba a visita ao dentista), e quero que estas liñas sexan unha sorte de homenaxe a tantas persoas que velaron pola nosa saúde en tempos ben difíciles.

Remato o artigo e poño no meu aparato un disco fermoso do gran Bruce Springsteen: Lost and found. Unha selección dos álbums perdidos que me fascina. Moi aconsellable. Boa música dun artista combativo e comprometido coas liberdades.

Que ben soa. Marabilloso.