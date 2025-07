Torre Pacheco, la insurección animal

Torre Pacheco habemus. Quisiera sugerir una tesis a la reflexión común y por ella comienzo porque tiene la garra necesaria para hacer proseguir la lectura. Afirmo que todo este despojo humano, esta insurgencia animal que se ha dado cita en Torre Pacheco para lo que llaman «cacería del emigrante», es el que debéis temer si a este país llegara una guerra civil. No dudéis: de ese colectivo abrupto, se extrae la mejor materia prima de asesinos que se adhieren bajo patrióticas disculpas a una u otra causa, y entre ellos no solo están gente mezquina, mangantes o de cerebro reptiliano dispuestos a matar por su cuenta sino, lo más preocupante, de vida normal en la que priva el nivel emocional sobre el racional. Ocurrió en nuestra guerra civil con delincuentes demudados en falangistas de ocasión que aprovecharon el momento, o en la parte republicana con malhechores o cuadrillas de uno u otro partido que actuaron criminalmente por su libre albedrío ante la impotencia del Gobierno de la República.

Si leéis el libro de una croata residente en España No matarían ni una mosca, no solo hallas nombres juzgados en el Tribunal de la Haya ya con una personalidad criminal que desarrollaron en tiempos incontrolables de la guerra de Yugoslavia escudados en alguna idea, sino gente tan normal en su vida anterior que costaría creer que fueran responsables de violaciones y asesinatos. En las fotos de Torre Pacheco tenéis gente que ha venido de fuera como la cuadrilla de Desokupa del descerebrado Daniel Esteve, las de Deport Them Now, de Christian L., Frente Obrero, Núcleo Nacional...pero también de la misma Torre Pacheco de vida muy común que abandonó la razón a favor de las emociones y, alentándolos, el líder de Vox en Murcia, el compostelano José Ángel Antelo, que en principio no mataría ni una mosca pero contribuye con su discurso al odio al emigrante.

No voy a exculpar al gobierno socialista de la responsabilidad de no tener un política clara con la emigración, y de no haber respondido antes en este pueblo a sus demandas para hacer frente a un caldo de cultivo fomentado por la delincuencia común, pero nunca dirigida al emigrante.

El causante ocasional de esta insurreción animal es, por supuesto, ese marroquí con sus dos compinches ya detenidos y que debieran ser puestos en cepo público en la plaza mayor de Torre Pacheco, porque movilizó el estómago de los violentos. Pero no representan a esa comunidad marroquí a la que gentes habitualmente desinformadas y ágrafas (y algunas de partido ultra que mienten como bellacos) adjudican todos los males patrios . He dicho ágrafas, gente incapaz de escribir o que no sabe hacerlo quizás porque no leen más que consignas en el Internet pestífero o en las paredes de los retretes de los baños. No es por su inteligencia, ni por su cultura ni por sus viajes por lo que destacan estas gentes dispuestas a la consignas fáciles de la venganza por la mano. Matizo que no es analfabeto solo el que no sabe leer sino aquel que, sabiendo leer, no lee. Para ser un sabio no se necesita ser leído porque la sabiduría es un estado del alma contemplativa que podemos hallar en un campesino sin más educación que la de la naturaleza. Uno: de estos que veis cazando moros se extraen las mejores pandillas de asesinos por libre en una guerra civil; dos: no suele acompañarles la calidad de lector más allá del Capitán Trueno, ni la de viajero ni la de gente en que predomine el cerebro pensante porque sino, sería imposible que actuaran como en Torre Pacheco.