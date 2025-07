Tardes con el «Tarangu»

Soy, lo confieso, uno de los que siguen (seguimos) todas las tardes, después de comer, los últimos kilómetros de las etapas del Tour de Francia, y eso que apenas sé andar en bicicleta, nunca aprendí del todo. Sin embargo, esta debe ser mi costumbre más antigua, pues data de principios de los años 70 del siglo pasado.

Más antigua, reitero, y mejor cumplida: la costumbre, digo. Y la culpa o las gracias debo darlas a la figura de quien seguramente fue mi primer ídolo, un ídolo que ahora me sobreviene procedente de la infancia. Se llamaba José Manuel Fuente y lo apodaban el «Tarangu» (los asturianos saben por qué pero yo nunca me he atrevido a preguntárselo). Fuente asaltó mi vida durante la primera de las dos Vueltas a España que ganó, pero alcanzó mi corazón en las etapas del Giro de Italia, que antes se disputaba antes que la Vuelta, cuando, en el instante en que se empinaba la carretera emergía con su pedalear de apariencia cansina, pero con el que dejaba atrás al resto de sus rivales y se plantaba, en solitario, en meta…a veces de primero y en ocasiones perdiendo toneladas de minutos. Esto último le ocurría de resultas de sus famosas «pájaras» que acostumbraban a brotarle en las coyunturas más inapropiadas. Pero el gran mérito de Fuente estribaba en que, aunque no llegase a triunfar en ningún Giro, era el único capaz de doblegar al gran Eddy Merckx, de dejarle con un palmo de narices mientras él escalaba y escalaba y escalaba…Claro, también andaba por ahí Luis Ocaña, otro español que ponía en jaque a aquel belga, alias el «Caníbal», al que, bueno, desde entonces el único ciclista que ha conseguido asemejársele es Pogacar, al que tenemos el gusto de disfrutar en estos últimos años.

Sí, estaba Ocaña, quien al igual que «Tarangu» también hacía tiritar a Merckx. Ocaña tenía por fea costumbre caerse en los momentos más inoportunos, como le acontecía a Fuente con las «pájaras».De hecho, hasta dijeron de él que no sabía andar en bicicleta, como me pasa a mí. ¡Pobre Luis! Se pegó un tiro en la cabeza el 19 de mayo de 1994.

En el Tour de 1973, con la sorprendente decisión de Eddy Merckx de no participar para centrarse en el Giro y la Vuelta, el duelo fratricida entre Ocaña y Fuente estaba servido. No sé si prefiero decirles que lo ganó Ocaña o que lo perdió el «Tarangu», pero para José Manuel aquel fue un golpe muy duro, porque se clasificó de tercero (se le coló el francés Thevenet) y no pudo obtener ni el Premio de la Montaña, rebasado por Pedro Torres, que era del elenco antítesis de Kas: La Casera.

Y aquí se me detiene el reloj. Mis últimos recuerdos de «Tarangu», ya retirado del ciclismo, me remiten a la radio, cuando José María García, que creía que le estaba haciendo un favor, lo fichó para que le sirviese de recadero y tomase los tiempos de los corredores: en mi opinión, aquello era humillarlo.

Comprenderán ustedes ahora por qué, cuando me tomó un refreso, me invade la memoria de José Manuel Fuente, que falleció el 18 de julio de 1996, a unos prematuros 50 años de edad.

PD. El Kas era aquel superequipo español (de españoles)_en el que militaba el genial «Tarangu».