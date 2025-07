¿Le gusta conducir? Ya no

Si ya peinan canas, recordarán aquel anuncio de BMW en el que se veía una mano sobresaliendo de la ventanilla de un coche que atravesaba paisajes de postal. Aquella icónica campaña de 2000, con el eslogan «¿Te gusta conducir?», transmitía muy bien el placer de la conducción, cada vez más un placer culpable.

Y es que el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática o el apocalipsis climático, como quieran llamarlo, transforma al conductor solitario en un individuo sospechoso, objeto de las iras de Greta Thunberg. Se nos dice que nos vayamos olvidando de no llevar a ningún pasajero, que eso es un atentado ecológico.

Seguramente al conductor solitario le gustaría tener un coche eléctrico, aunque solo sea porque son muy silenciosos y el motor no estropea el sonido de «Runnin’ Down a Dream», de Tom Petty, durante el trayecto. Y además no se dejaría el sueldo en combustible. Pero tiene que tirar p’alante con su vetusto coche térmico comprado hace quince años, porque uno nuevo cuesta de media 40.000 pavos, y además no solo hay pocos cargadores en España, sino que su número se ha reducido. Está la cosa como para comprarse un coche eléctrico.

El conductor europeo, y en especial el español, se ve amenazado por una política errática que ha empezado la casa por el tejado y que dificulta, más que propicia, la deseable transición al motor eléctrico. Deseable porque ahorra dinero a largo plazo, evita la contaminación del aire –que sabemos que mata– y cuida el planeta.

Sugerir que debemos renunciar al coche particular y encomendarnos al transporte púbico –y a todos los santos, visto cómo funciona– irrita al ciudadano. En Países Bajos ha surgido incluso el Partido de los Conductores para defender el derecho a conducir.

Una de las mejores formas de paladear la libertad individual es coger el coche y viajar por Europa disfrutando de sus paisajes, aprovechando la libre circulación del bendito Espacio Schengen. Y uno de los mayores traumas para una persona es que no le renueven el permiso de conducir. Nuestros legisladores europeos y españoles no deberían olvidarlo.