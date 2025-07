Pero, foi Cunqueiro xornalista?

«A mín o xornalismo foi o que me permitiu poder escribir un artigo sobre calquera cousa en calquer momento»

(Álvaro Cunqueiro, 1970)

Confesábame Alfonso S. Palomares, ex director da Axencia Efe, que do mesmo xeito que se el fose propietario do FARO DE VIGO da época, seguramente nunca se lle tería ocorrido nomear a Álvaro Cunqueiro director, tamén tiña que recoñecer que, pasado o tempo, e con don Álvaro á súa fronte, o decano experimentou unha melloría de calidade que até se viu reflectida no aumento do número de vendas do periódico e no arranque dun proceso de renovación e posta ao día no que, coa perspectiva que proporciona unha ollada dende esta altura de século, Cunqueiro tivo que ser, por forza, un timonel do máis axeitado: unha elección afortunada, vaia. Iso, por non mentar o ben que lle debeu sentar a FARO poder presumir de ter por director a un personaxe egrexio e popular —ágas Camilo José Cela Cela, seguramente o escritor galego máis famoso daqueles anos—, que era quen de atraer unha caste de lectores entre os que, e don Álvaro estaba certo dese estraño fenómeno, non faltarían os namorados da súa literatura, pero tampouco aqueles que entendesen ren os seus artigos. Xa nolo confirmou o seu fillo César Cunqueiro cando nos dixo nunha entrevista: «O meu pai nunca rebaixaba o nivel do seu discurso, así estivese falando (e aquí engadimos, escribindo) para un intelectual que para un analfabeto».

O da interminábel teima de se Cunqueiro foi ou non xornalista chega ata nós tan fresca como a súa obra. Palomares tiña claro, por exemplo, que don Álvaro tiña moi pouco que ver con Miguel Delibes quen, ademais de literato e xornalista, era un magnífico xestor administrativo. Nunha liña semellante, César Cunqueiro manifestounos que, salvando esa etapa na que lle tocou dirixir e organizar o traballo (xornalístico) no FARO DE VIGO, «todo canto meu pai escribiu nos periódicos é pura e dura literatura». «Basta –razoaba César– con escoller calquera tomo dos seus artigos recompilados para decatarse e comprobar que non hai diferencia ningunha entre os seus artigos xornalísticos e as súas obras con maior número de páxinas: toda a obra do meu pai é un inmenso texto no que non hai liñas definidas de argumento e que se caracteriza pola eliminación do tempo ou, se acaso, pola existencia dun tempo circular, anafórico, que non cronolóxico. E esa é a razón pola que os seus artigos son intemporais e poden ser lidos como se fosen escritos onte malia que por eles transcorreran 20, 50 ou 100 anos».

Pola súa banda, César Antonio Molina, un dos máis profundos coñecedores de toda a obra cunqueirana, e particularmente da que deixou escrita nos xornais, sitúa esta parte do seu legado en directa conexión cos de Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Valera, Blanco White e, en xeral, con todos aqueloutros autores que propiciaron que «dende o século XIX, a mellor literatura escrita en España pasase pola prensa». Fica evidente para Molina que Cunqueiro «non era un gran informador, nin un bo reporteiro, nin sequera un bo entrevistador, pero si un grandísimo articulista que brillaba tanto nos territorios da creatividade coma nos da erudición… e xa non digamos nos da literatura».

Nun dos libros máis completos que se teñen editado sobre a relación entre Álvaro Cunqueiro e o xornalismo –precisamente o que se titula «El periodismo de Álvaro Cunqueiro»–, a súa autora, Montse Mera Fernández, realiza unha das máis lúcidas defensas do Cunqueiro xornalista, e faino dende o análise da que foi a súa sección personal máis lonxeva nas páxinas de FARO, «El Envés». Para Mera Fernández, é nesta sección na que Cunqueiro revela «cunha enorme coherencia o seu xeito de entender o xornalismo e a pretensión de demostrar a posibilidade de levar á práctica as súas ideas sobre a información de actualidade, do envés das noticias que, cada día, facilitan os medios de comunicación».