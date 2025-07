Cando o corpo é un campo de batalla

Durante os anos noventa, unha imaxe revolucionou as pasarelas, as revistas de moda e as campañas publicitarias: a figura extremadamente delgada de Kate Moss. A súa aparencia fráxil e desprovista de curvas, converteuse no estándar de beleza ao que aspirabamos milleiros de mulleres en todo o mundo. Aquela adolescente que debutou con 15 anos na Semana da Moda de Londres da man de John Galliano, e que fora fichada tan só un ano antes por un cazatalentos nun aeroporto, converteuse no centro do foco da industria da moda. «Nothing tastes as good as skinny feels» Esta frase atribuída a Kate Moss («Nada sabe tan ben coma sentirse delgada») determinou unha época en que a delgadeza non só era desexada, senón celebrada. Mais detrás do brillo dos flashes, da sofisticación das portadas e do glamour dos anuncios publicitarios, unha epidemia medraba de maneira silenciosa:os trastornos alimentarios, en particular a anorexia nerviosa, que atoparon nese insalubre canon de beleza un caldo de cultivo perfecto. O boom da anorexia nos anos 90 foi parello a unha sociedade obsesionada co control corporal. As revistas para público adolescente daban consellos ás mozas sobre como «perder cinco quilos nunha semana», mentres que celebridades e modelos eran exaltadas pola súa figura esquelética. Deuse un aumento significativo nos diagnósticos de anorexia en adolescentes, que convivían cunha forte insatisfacción corporal.

A delgadeza deixou de ser unha cuestión de saúde para transformarse nunha esixencia social, case moral. Ser delgada significaba ter disciplina, control mental, beleza e, en consecuencia, éxito. Medramos aprendendo a rexeitar os nosos corpos en lugar de aprender a aceptalos, detestándonos por fóra e tamén por dentro, porque os trastornos alimentarios van da man do autoodio. Ninguén nos falou da diversidade, da importancia de reivindicar e construír unha sociedade respectuosa cos corpos alleos. Os nosos corpos eran os nosos inimigos e loitabamos contra eles. Décadas despois, produciuse unha reivindicación das curvas, dos corpos saudables e da aceptación. Figuras coma Beyoncé, Christina Hendricks ou Lola Índigo contribuíron a empoderarse desde unha nova realidade estética, e desde un canon que semellaba realizable. Xa non había que encaixar no patrón 90-60-90. Mais non nos enganemos. A narrativa dominante segue centrada na transformación do corpo feminino. Antes, o canon de beleza que establecían figuras coma Kate Moss, era abordado desde a restrición calórica e sobre o acto de purgarse. Agora, o canon de beleza imperante é abordado desde a cirurxía. Para conseguir o traseiro de Kim Kardashian hai que someterse a unha operación de glúteos. A ciencia tamén entra nesta guerra contra os propios corpos. O medicamento Ozempic, orixinalmente concibido para tratar a diabetes, converteuse na última ferramenta da industria do corpo e na nova inxección milagrosa para perder peso rapidamente a golpe de euros. A súa recente campaña publicitaria en Estados Unidos, baixo o lema «Obesity can kill. So can shame. Choose life» reproduce discursos gordofóbicos e horribles. Nos anos 90, a industria fomentaba a anorexia. Na sociedade actual, medicalizamos a delgadeza. Continúa a presión constante por adelgazar, mais existe unha reviravolta perversa: establécese un canon de beleza de glúteos e tetas grandes, mais con cinturas diminutas. O negocio promove corpos falsamente normativos sen esforzo, alén do económico, sen que alcancemos aínda a comprender os efectos secundarios físicos e psicolóxicos. Entre o culto á delgadeza extrema dos 90 e a medicalización do presente, hai unha constante: a imposibilidade de aceptarnos tal e como somos. Os estándares modifícanse, pero a presión nunca desaparece. O verdadeiro estándar debese ser a aceptación, mais a cultura de transformación do corpo coma un produto máis que se pode moldear e monetizar, arrasa coa posibilidade de que as mulleres sexamos libres. Deixar de comentar e opinar sobre os corpos alleos, esa utopía!