No era mi tipo (y acabé liándome con él)

Últimamente me ronda una curiosidad: ¿qué pasa cuando nos atrae alguien que no es nuestro tipo? Esa frase tan común —«no es mi tipo»— me suena cada vez más a excusa, a frontera o incluso a prejuicio. Así que decidí preguntar en Instagram: ¿Te ha gustado alguna vez alguien que no era tu tipo? Contestaron casi 100 personas. El 78 % dijo que sí.

No es un estudio científico, pero el resultado es revelador. Nos gusta pensar que sabemos lo que buscamos, que tenemos claro lo que nos atrae. Sin embargo, muchas veces el deseo se cuela por rendijas inesperadas y, lo que en un principio descartamos, se convierte en una experiencia intensa o transformadora.

De hecho, varias amigas respondieron algo que me hizo sonreír: «No era mi tipo… y ya ves, me casé con él». A veces, lo que empieza como una excepción se convierte en elección de vida. Y eso también lo han mostrado algunas investigaciones sobre atracción: los estudios demuestran que nuestras preferencias reales a la hora de elegir pareja son mucho más flexibles y cambiantes de lo que declaramos previamente. La mayoría de las personas no elige finalmente a quien dice que le gusta «en teoría». Y además, nuestros gustos se ven influidos por factores como el momento vital, el estado emocional y la conexión interpersonal, más que por criterios estéticos fijos.

Ahora bien, ¿qué significa realmente «no es mi tipo»? ¿Es una cuestión de físico? ¿De clase social? ¿De edad, ideología, género o estilo de vida? En consulta he escuchado frases como: «Nunca pensé que estaría con alguien tan joven», «con alguien tan pijo», «tan punk», «tan espiritual». También: «Jamás imaginé salir con una mujer», «con alguien trans», «con hijos/as», «ni loca con alguien de Vox», «ni de Podemos…» etc.

El deseo no entiende de etiquetas, pero nuestra mente sí. El «tipo» es muchas veces un filtro que responde más a lo aprendido que a lo sentido. Nos atrae lo que reconocemos, lo que encaja con nuestra autoimagen, lo que «toca» según el entorno. Por eso, cuando alguien se sale del guion, nos desconcierta. Y al mismo tiempo… nos pone.

¿Eso quiere decir que siempre sale bien? No. También pregunté si hubo arrepentimiento al liarse con alguien fuera del tipo habitual, y varias respuestas fueron tan sinceras como graciosas. Una decía: «Lo que parecía un polvo transgresor acabó en una cena donde se reía de los pronombres». Otra: «Aunque tengas una mala racha… no te folles a un facha.» A lo que alguien respondió: «Yo lo hice. Dos veces. Ya me he vacunado.»

Hay una diferencia importante entre abrir la mente y perder el criterio. Salir de tu tipo puede ser una experiencia reveladora o un error del que se aprende. Lo esencial es saber por qué estás abriéndote: ¿por curiosidad real? ¿Por deseo genuino? ¿O por necesidad, vacío o aburrimiento?

Muchas relaciones memorables han nacido precisamente donde no pensábamos mirar. Y no porque fueran idílicas, sino porque implicaron romper con una versión antigua de nosotras mismas. Una que creía saber lo que quería, pero en el fondo solo repetía lo que le enseñaron.

Así que, placeres, si os gusta alguien que no es «vuestro tipo», no pasa nada por explorar. Revisar nuestros filtros puede ser un acto de libertad. Solo recordad: el deseo puede expandirse, pero el respeto, los valores y los límites no son negociables.

Gracias por la lectura. Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com