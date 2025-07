Aquí caben hasta los imbéciles

Porque justamente esa es, querido amigo de la cosa de puto defender España, una de las grandezas de este país: su amplitud.

Leo estos días, mis pequeños aprendices de «fascista nivel principiante», que andáis a vueltas con la idea de expulsar de las Españas hasta al último extranjero que no se comporte como Dios manda, comenzando ese mal comportamiento por la circunstancia de ser mayormente mena, moro, negro o –para qué andarnos con rodeos– africano en general, que total aquí lo mismo da pasarse de ocho que de ochenta rayas. Si lo sabréis vosotros. Y, oye, a tope con vuestras mierdas, que, informativamente hablando, los veranos son muy duros, y sin un tonto a las tres que nos amenice la actualidad, las semanas se vuelven como las páginas estivales del periódico y las cabezas de muchos de vosotros: difíciles de llenar en condiciones. Así que sí, adelante con vuestras ideas de bombero torero. Aunque, ya que estamos, y si nada más me permitís un par de comentarios al respecto…

Mirad, para empezar, no hace falta que disimuléis: de sobra sabemos que esta idea, como muchas otras que excretáis, no es vuestra. No os preocupéis, aquí os entendemos: el ruido que hace ese mono con dos platillos que tenéis por defecto en vuestras cabecitas apenas deja espacio para ninguna creación propia, de modo que toca copiarlas fuera. Y así, de nuevo paseando por el catálogo americano, habéis dicho «Tate, ya sé por dónde vamos a salir ahora: ¡España para los españoles! Make Algete Great Again!». Y, de verdad, a full con vuestras paridas, que nunca he sido yo de rechazar una buena comedia, por ridícula que parezca su premisa.

Pero, como vuestro amigo y vecino que soy, me veo en la obligación de señalaros alguna que otra laguna en esa propuesta. Y, mira, quien dice laguna dice tal vez océano…

Para empezar, la idea no es que sea precisamente original por parte de nuestro amigo Donald. De hecho, que sepáis que en realidad nosotros lo hicimos mucho antes. Primero, hace ya más de quinientos años, cuando nos dio por expulsar a los que no fueran tan cristianos como nosotros; y, apenas un siglo después, cuando se nos ocurrió que ya puestos también podíamos poner en la puta calle a todos los que no fueran cristianos tan viejos como nosotros. Y (atención, spoiler), ¿sabéis qué? En ambos casos la idea no acabó tan bien como pensábamos.

Y diréis vosotros «Pero ¿cómo pudo ser? ¡Si era un plan divino!». Pues no por cuestiones éticas ni morales, ni tampoco por la más mínima vergüenza histórica, sino por los únicos motivos que de verdad (os) importan: los económicos. Resulta que –oh, sorpresa– también eran ellos, los más desfavorecidos, quienes se encargaban de las tareas más básicas y elementales para sacar el país adelante desde los cimientos. Como ya habréis comprendido, se trata del mismo error en el que sin duda volveréis a caer ahora. ¿O en qué leches estabais pensando? ¿En Milei en pelotas? Si ahora echáis a todos los extranjeros, ¿quién carajo hará los trabajos duros? ¡¿Abascal?! Porque sí, hablamos de esos de los que hasta ahora se estaba encargando «la España que madruga», ¡pero la que lo hace de verdad, coño! ¿Acaso pensáis hacerlos vosotros? Sinceramente, yo no lo veo. A fin de cuentas, seríais los primeros cayetanos que se llenasen las manos de mierda y los ojos de legañas…

Todos sabemos que Donald no es más que un patán sin media neurona operativa, a la par que un analfabeto en cuanto a historia universal, y por eso ahora la cosa le está saliendo un poco regulinchi. ¡Pero ese no tiene por qué ser vuestro caso!

Porque, aunque vosotros tampoco tengáis ni puta idea de nada, malo será que no encontréis quien os ayude a entender que si algo bueno tiene este país es que en él cabemos todos. ¡Hasta los imbéciles! ¿O no habéis notado lo muy a gustito que os movéis en él? Por las redes, por las calles, por las instituciones, ¡incluso por esta página! ¿Acaso no lo veis? ¿No os sentís más cómodos cada vez? ¡Pues es por eso, caramba! Porque aquí, en España, caben hasta los más estúpidos…