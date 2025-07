Aquelas vacacións infinitas

As vacacións dos veráns da infancia eran eternas. Non preocupaba o que viñese a continuación, porque a quen lle importa o que aconteza despois da eternidade? De pequenos dispensábannos da interminábel lista de tarefas de ser grande, labores que hai que intentar asaltar amodo, coma un castelo inexpugnábel, con escadas de propósitos volátiles que duran o que acesas as candeas do entuasiasmo. Angueiras que, agora sabémolo, nos esperan á volta con coitelos afiados. Despois.

Pero na nenez non existía o despois, se acaso as dúas horas, que non daban pasado por máis veces que preguntásemos, que as nosas nais nos privaban do mar tralo xantar coa escusa da dixestión. Nesa etapa da existencia o presente ocupábao todo e careciamos de tempo para outra cousa que non fose o momento vivido. Inventamos o mindfulness antes ca ningún gurú.

Ao medrar e termos que responder polo propio existir, pasado e futuro foron desprazando o presente. O futuro ocupa sitio de máis, sempre á espreita acompañado dos seus sicarios favoritos, as preguntas incómodas: se chegaremos, se teremos recursos, se poderemos choutar ou deberemos conformarnos con nos arrastrar…

A vida dos adultos non é children friendly. Por iso inspira tenrura, pero tamén mágoa, que de novos nos esforcemos tanto por deixar de selo. A inocencia da infancia non sabe, ou non debera saber, de perdas de amigos, de listas de espera, de límites de velocidade, de que os tesouros non se achan soterrados en illas de piratas, senón en reservas federais ou na bolsa, ou de que se cadra chegará un día en que o máis perigoso que ousemos facer sexa mesturar doce e salgado nunha receita ou prescindir do repelente de insectos nunha noite de verán sen soños.

Aló, na eternidade do pasado, desenchufabamos os aparellos eléctricos antes de marchar de vacacións. Agora fálase de desconectar para as persoas, coma se tivésemos interruptores e abondase con premer on e off para estar e non estar. Asisados estudos farían ben en calcular cal sería a mínima pausa necesaria para acadar esa desconexión, aínda que intúo que ese intervalo está máis aló do que nos podemos permitir as persoas do común antes de que a volta ao traballo nos alcance.

Oxalá puidésemos coller vacacións do nós de agora e calzar de novo aquelas fanequeiras que mancaban menos ca as responsabilidades de hoxe e volver construír castelos de area ou, mellor aínda, no ar, eses que non hai golpe de mar que os derrube.