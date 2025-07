Vigo, el desencuentro

Tal vez cuando lean estas líneas hayan cambiado las cosas, pero de momento, en esta primera semana de julio, Vigo sigue sin chiringuitos en la playa. Las instituciones, como comienza a ser práctica habitual, se culpan de forma mutua. Que si Costas, que si el Ayuntamiento. Esta pérdida de tiempo, de recursos y de concreción de responsabilidades también se da en el apartado tenístico de la ciudad: canchas de tenis abandonadas, césped sin cortar, instalaciones decrépitas y concesión deportiva caducada desde 2020. ¿Quién se encarga? Ah, pues no se sabe. Parte del pastel es cosa de la Xunta, parte del Ayuntamiento, una porción sigue en Costas y, a mayor abundamiento, ahora parece que se incluirá una empresa privada en la ensalada. De hecho, el mes de agosto las instalaciones deportivas de Samil serán cerradas. Todo controlado, como ven.

Por fortuna, ha llegado el sentido común y se supervisa con intransigencia el estado, calidad y funcionamiento de las atracciones de feria, que implican por el rigor normativo que ya no haya feria en absoluto, sino solo conciertos nocturnos. Estas medidas de seguridad, que tienden a evitar desastres, desgracias y aglomeraciones, obedecen desde luego a la lógica más cabal. Lo que me pregunto, con sincera curiosidad, es si esta sensatez se aplicará también a las fiestas navideñas de la ciudad olívica. Cabe suponer que, dado que hay tiempo de margen hasta que se retome el asunto de las luces —allá por octubre, que aquí la Navidad es infinita—, la maquinaria de los feriantes tendrá tiempo de obtener todos los papeleos; sin embargo, ¿qué hay del aforo? Ya saben, ese concepto básico que alude al número máximo de personas que pueden asistir a un espectáculo público o privado y permitir que éste se disfrute de forma razonable y segura.

Me temo que volverá a ser eterna la Navidad y que muchos vigueses volveremos a dejarla pasar de largo sin acudir al centro, saturados de toda esa gente, de toda esa felicidad que parece más preparada para el turista que para el vecino local. Volveremos a pasear por los jardines de Samil, cuidados y ajardinados —bienvenidos también aquí los foráneos—, mientras el camino hasta la playa del Vao parece pertenecer a tierra de nadie. Volveremos a observar, con el estupor y silencio con el que contemplan los conflictos ajenos, las disputas en la playa canina de A Calzoa. No importan las sugerencias que se aporten al ayuntamiento sobre salubridad e higiene o sobre cómo se gestionan estos arenales en otros puntos de Europa; la playa, saturada de animales —y sin aforo concreto, por cierto—, sigue sin vigilante, con más turistas que vecinos, sin agua para los perros y sin delimitación correcta de la zona perruna y la humana. Esta semana ya han surgido las primeras discusiones y conflictos, preavisados al ayuntamiento: perros de raza peligrosa sueltos, perros sin collar, perros dejando sus orines y excrementos por todas partes: aceras, arenal, caminos.

La política es compleja y no es fácil contentar a todos, es cierto. Sin embargo, el verano pasado a estas alturas, por ejemplo, podíamos debatir sobre el bien y el mal en un chiringuito de la playa. No me digan que no era un alivio. Entre tanto, solo nos queda preguntarnos si hay alguien al volante en todo este desencuentro.