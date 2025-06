As señoritas de Ábalos

O baño de ouro sobre un metal é unha anestesia dunha pobreza que se mide en aleacións, o intento de camuflar unha falsidade.

As excusas sobre os malos hábitos son como esa pintura dourada que agocha. Adornar as rutinas perversas ou disfrazalas con boas palabras non as converten en bondadosas.

E así cando Ábalos e compañía falan de ‘señoritas’ ou ‘amigas’ porque entenden que pronunciar puta ou prostituta lixa o seu discurso e decencia, nós debemos aplicar a análise discursiva.

Esta serve para descubrir a ideoloxía e a hexemonía na sociedade, os chanzos enlamados dunha estrutura que identifica poder co uso da prostitución.

Quen defenda a liberdade persoal destes señores para gozar dos servizos sexuais a cambio de diñeiro esquece. Primeiro, eses persoeiros –algún inda cobra soldo de representante político votado– formaban parte dun goberno socialista. Ese executivo indicara que «para coñecer a magnitude do problema da prostitución habería que abordalo desde as políticas públicas».

A investigación da UCO ao redor de Ábalos & Co revela unha abordaxe estrana con posibles pagos dende o erario público a servizos de prostitución.

Se vostedes non se indignan, cando esperen unha semana pola médica de cabeceira ou agarden meses para operarse por falta de facultativos, pensen: un médico no Sergas cobra de media 46.000 euros ao ano. Se se confirman os datos publicados sobre o que recibía unha prostituta requerida por Ábalos, anoten máis de 72.000 anuais.

Todo apunta a que Ábalos ou Koldo enmascaran a podremia dun país con investigacións abertas e pechadas sobre explotación sexual a menores tuteladas en comunidades como Baleares. Naquela altura (cinco anos atrás), era gobernada por PSOE, Podemos e Més per Mallorca. Os tres negáronse a realizar unha comisión de investigación ao respecto.

Co tempo, estes e outros casos perderán o seu baño de ouro pero relucirán os versos de Luísa Villalta en «Papagaio» Que clase de espello nos perfora a alma?