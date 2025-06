Placer por el oído

Tengo un acúfeno. Un pitido constante en el oído izquierdo que me acompaña desde hace décadas, como si fuera la banda sonora de mi sistema nervioso. Quienes lo vivimos, sabemos lo desesperante que puede llegar a ser. En mi caso, y quizá como mecanismo de defensa (o puro empeño terapéutico) llevo tiempo intentando ver en ese sonido algo que no sea molesto. Algo útil. Algo bello. Algo que, al menos, me haga pensar.

Y pensando, cómo no, llegué al sexo. Más concretamente, a los placeres auditivos. A cómo el oído puede convertirse en un órgano erógeno con identidad propia. Además de la música —que para mí es, obviamente, un auténtico placer— os hablo de la música de nuestros cuerpos y de nuestros sentidos: desde los gemidos hasta los susurros, desde la cadencia de una respiración agitada hasta los sonidos más creativos del audioporn. Todo puede excitar… o cortar el rollo. El oído, como la piel o la imaginación, tiene un papel protagonista en muchas experiencias eróticas. Pero no siempre se le da el valor que merece.

Muchas personas que acompaño en consulta se han sorprendido al descubrir lo importante que es el sonido para su excitación. Me lo han contado personas tímidas y otras más expresivas: una voz grave, una palabra dicha en el momento justo, un jadeo inesperado, un silencio oportuno… El contexto auditivo puede disparar el deseo o enterrarlo.

También observo algo curioso: cuando alguien habla de una persona a la que quiere o desea, su tono de voz cambia. Se vuelve más suave, a veces más lento, casi susurrante. Hay una musicalidad que no aparece cuando hablamos del trabajo o de una tarea pendiente. Y es ahí donde el cuerpo delata lo que a veces la mente quiere negar.

En los últimos años, ha crecido el consumo de contenido erótico en formato sonoro. El audioporn —que podríamos traducir como «porno para los oídos»— consiste en relatos eróticos narrados, escenas sexuales grabadas con sonidos realistas o incluso susurros diseñados para estimular la imaginación. Es una alternativa más íntima, discreta y creativa que el porno visual. Aquí no importa el cuerpo, ni la edad, ni la estética. Solo importa lo que se escucha… y lo que evoca.

¿Y dónde se encuentra este tipo de contenido? Para quien sienta curiosidad, hay aplicaciones móviles como Dipsea, Ferly o incluso Spotify, donde basta buscar «audio erótico» o «relatos sexuales» para encontrar ejemplos. También hay plataformas de podcast y páginas específicas que ofrecen contenido narrado para todos los gustos. Es importante explorarlo desde la curiosidad y el consentimiento, evitando los sitios que no respetan derechos ni privacidad.

Los gemidos y sonidos sexuales reales también tienen una dimensión psicológica fascinante. Algunas personas los interpretan como señales de placer auténtico; otras los reproducen por presión o por costumbre. ¿Cuántos gemidos son sinceros y cuántos están aprendidos del porno? ¿Qué sonidos nos gustaría escuchar si nadie nos oyera? ¿Y cuáles no soportamos?

Desde que tengo acúfenos, presto más atención a todo lo que oigo. Y al hacerlo, también me he dado cuenta de cuánto ignoro de lo que me excita por el oído. Como sexóloga, he empezado a incluir esta dimensión en terapia: ¿qué te gusta oír? ¿Te gusta tu propia voz cuando estás excitada? ¿Y la de tu pareja?

La sexualidad es multisensorial. Pero en un mundo que sobrevalora lo visual, escuchar se vuelve revolucionario. Y también profundamente erótico. A veces, basta un «ven» dicho al oído para que el cuerpo responda como no lo haría con ningún desnudo.

Así que aquí estoy, reconciliándome con mi pitido interno. Si no puedo callarlo, al menos lo usaré para escuchar mejor. Porque a veces, el deseo también se susurra.

Placeres, gracias por la lectura. Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com