Los chicos no lloramos

Ahora mismo estoy solo. Es como si el tiempo se hubiera detenido, tal vez como si los pocos vecinos que aquí hay hubieran decidido convertirse en ausencia por un instante y yo fuera el único habitante de la aldea. O del planeta. Me siento en el porche del Lugar de Encuentro y, en silencio, observo este mundo sin fin que se extiende ante mí en todas direcciones. La montaña que nos ampara y el verano que, disfrazado de primavera acalorada, ha comenzado a derramarse hacia nosotros desde las cumbres de la sierra. La luz del atardecer que empapa el valle, los pájaros que desde los árboles y bajo los balcones y los pasadizos se dicen de todo sin apenas escucharse unos a otros, piando, cantando y chillando con la urgencia de los que saben que tienen mucha vida para tan poco tiempo como el que les queda por delante. Y, en silencio, observo.

Poco a poco, algunos de mis vecinos empiezan a aparecer. Vienen de camino al único bar que tenemos en el pueblo, el mismo que administramos entre todos, y, al pasar junto a mí, me dedican una sonrisa amable. Por supuesto, yo siempre les devuelvo el gesto, que si algo tengo claro a estas alturas del lugar y de la vida es que cariño con cariño se paga siempre, y luego de algún comentario sobre el día, el calor y puede que incluso la probabilidad de una improbable tormenta, continúan avanzando hasta el interior del local mientras yo, de nuevo en silencio, continúo sentado. Observando el tiempo que pasa, aún con algo parecido a una sonrisa apenas asomada a los labios. En silencio, vuelvo a observar la sierra y apuro lo que aun queda de esa sonrisa hasta el último instante. Y, sin que nadie se dé cuenta, dejo que ahora sea un brevísimo atisbo de algo incómodo lo que se asome al gesto.

Porque todo, absolutamente todo, es mentira.

No hay bienestar, no hay ni un fragmento de paz, de alegría, ni tan siquiera un eco de calma y, en realidad, casi puedo sentir el temblor en la piel. La tensión, la vibración en el aire de la tormenta improbable que, en realidad, se acerca ya tanto que apenas me deja respirar de tanta electricidad como carga en su interior. Y, por un instante, vuelvo a preguntarme cuántas veces más estará ocurriendo esto. Cuántas veces más, en cuántos lugares al mismo tiempo, a cuántas otras personas les estará ocurriendo esto mismo sin que nadie, ni los más cercanos, se den cuenta.

Cuántas sonrisas nos saludan al pasar sin más objetivo que ocultar todo lo que se esconde al otro lado de ese gesto. Disimulamos, nos convertimos en los mejores actores del mundo y sonreímos para que nadie se dé cuenta de que, en realidad, nuestros interiores se derrumban como castillos de arena abandonados en la playa, golpeados por la marea que sube. Lentamente, poco a poco. Haciéndonos caer por momentos, con el alma desmembrada a plazos. En silencio, morimos lentamente, sin que nadie se dé cuenta de nada.

Y aun callamos porque, en el fondo, oscilamos entre la vergüenza y una cierta sensación de deshonestidad. Como si de algún modo no tuviésemos derecho a sentirnos así. ¿En serio te vas a quejar, tú? ¿De verdad crees que tienes problemas? Qué sabrás tú lo que es la vida… Como pillados en falta, asentimos en silencio a la vez que, casi como en un tic nervioso, respondemos negando con las dos manos en el aire. No, no, qué va, si yo no… Y, entonces, uno vuelve a percibirlo todo de esa manera tan extraña. Como si todo sonase hueco, sordo y lejano. Como cuando intentas escuchar algo desde el fondo de una piscina inmensa. Solo que, aquí abajo, el viaje no es a través del agua sino de algo parecido a una masa densa y constantemente viscosa, como una especie de plomo líquido y pesado, dentro del cual todo cuesta mil veces más.

Todavía sentado en este porche, por un segundo vuelvo a pensar en que ojalá fuésemos capaces de parar. De dar una palmada sobre nuestras piernas y, por fin, levantarnos y contar la verdad. Pero aquí dentro todo pesa demasiado. Sobre todo, eso que para otros disfrazamos de felicidad.