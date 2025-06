Tesouros e fillas

Amo o arrecendo dos libros, a caixiña de música que arman tralas letras. Un dos últimos que voou ata o tornado é «Una vida de cuento» (Kalandraka), do contacontos africano Boniface Ofogo. Nel, rememora a súa historia cun prefacio que fala do pobo yambasa do Camerún; de como os oráculos do aire e do lume chaman tesouros aos fillos.

Tallei na metáfora para comezar a procurar os outros tesouros da vida: para unha persoa escritora, os seus libros; para unha intérprete ou directora, os seus filmes ou pezas de teatro; para unha alcaldesa ou rexidor, as obras do seu mandato.

En 20 ou 40 anos, cando nos pregunten polas alfaias do alcalde de Vigo, Abel Caballero, haberá quen xunte perlas e diamantes; outros só debuxarán cinzas no papel. A min, gustaríame amosar o zafiro de varios quilates do Centro de Arte Fotográfica.

É un soño que hai anos a piques estivo de materializarse ata que un plan ‘mellor’, asentar a sede da Deputación no seu edificio, se fixou no seu carrete de solucións.

Esta semana, coa morte de Sebastião Salgado e a concesión do Princesa de Asturias de las Artes á fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, volvín pensar no proxecto.

Os dous foron convidados pola dirección da Fotobienal de Vigo para amosar os seus traballos e participaren na sección VigoVisións. Esta consistía en realizar unha reportaxe fotográfica da cidade legando as imaxes ao arquivo do Concello.

Lembro, de adolescente, coller o Vitrasa coas amigas para ir ver a Fotobienal, para perderme nas imaxes doutros mundos, para aprender da condición humana e do artista.

Un total de 51 creadores universais, de España e de Galicia participaron no VigoVisións. Conformaron unha colección de 625 imaxes do ano 1986 ao 2000. Entre eles, atopábanse Sebastião Salgado, Larry Fink, Graciela Iturbide, Allan Sekula, Joan Fontcuberta ou Susan Meiselas, todos hoxe con obra na colección do prestixioso MoMA de New York.

Porén, nesta beira de arroaces e mexillóns, os últimos catro alcaldes obviaron o seu legado. As imaxes agardan por un museo onde abraiar de forma permanente fóra do cofre que afoga un dos mellores arquivos fotográficos de España.

Ata que logremos o Centro de Arte Fotográfica, que será desas fotos –fillas dunha cidade– que pasan frío no mármore do esquecemento?