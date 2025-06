¿Condón? ¡Uy, qué pereza!

Sí, otra vez hablamos del preservativo. Porque aunque parezca increíble, está dejando de usarse. Y no lo decimos solo desde la consulta: lo dicen los datos. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, prescinden del condón en sus relaciones sexuales. Y no es por falta de información ni de acceso. Entonces, ¿por qué?

Spoiler: las ITS no están de vacaciones

Entre 2001 y 2022, las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la gonorrea o la sífilis se han multiplicado por cinco en España. Los contagios aumentan especialmente entre menores de 30 años. Justo cuando el uso del condón va en caída. ¿Casualidad? No lo parece.

Parte del problema está en la confianza excesiva en otros métodos: píldoras, implantes, DIU… Sí, evitan embarazos, pero no protegen de las ITS. Sin embargo, cada vez se asocia más la prevención solo con no quedarse embarazada. El preservativo, que es el único que protege en ambos sentidos, se deja en un cajón.

El amor romántico también contagia… idealizaciones

En consulta lo escucho muchas veces: “Como ya estamos juntos, dejamos de usarlo”, “Solo estamos con nosotros”, “Ya hay confianza”. Pero, ¿confianza basada en qué? En muchos casos, el compromiso es más emocional que real. No se han hecho pruebas, no hay acuerdos claros pero, aún así, se guarda el preservativo como si ya no hiciera falta. A eso lo podemos llamar “condón emocional”: dejar de usar protección como símbolo de exclusividad, aunque no siempre sea cierta. Como si el acto de quitarse el condón demostrara amor o fidelidad, en lugar de una decisión informada.

También aparecen frases como “Me da corte sacarlo”, “Tengo miedo a que se me baje”... Hay quien lo vive como una amenaza a la conexión. Pero el verdadero problema no suele estar en el látex, sino en la falta de herramientas para comunicar límites, deseos y cuidados.

Sexo rápido, conversación lenta

Todo es más digital, más inmediato. Citas que duran lo que una canción, donde no hay espacio para hablar de protección. Y mientras tanto, el porno sigue marcando tendencias: lo que se ve sin condón, muchas veces se repite sin condón.

En algunos contextos, el riesgo se multiplica. El chemsex, del que hemos hablado por aquí alguna vez, combina sexo prolongado y consumo de drogas, y es cada vez más común, sobre todo entre hombres que tienen sexo con hombres. En esos encuentros, el condón casi nunca aparece. El problema no es solo físico, también es emocional, relacional, estructural.

El viejo mito sigue vivo. Para desmontarlo, hace unos años diseñamos la campaña “0,04 mm: es más lo que nos une” para la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Porque esa es la medida del condón: 0,04 milímetros. Más fino que una pestaña. ¿De verdad eso impide sentir? Tal vez no falla el tacto, sino la conexión, la confianza o el guión que seguimos.

La educación sexual sigue sin estar donde debería. A veces llega tarde, otras ni llega. Mientras tanto, se repiten las excusas de siempre. Y muchas campañas se apagaron tras la pandemia, justo cuando más falta hacen.

Hablar otra vez del condón no es antiguo ni aburrido. Es necesario. No para asustar, sino para cuidar. Para volver a conectar el placer con la salud, y el deseo con el respeto. Porque usar condón no es solo prevenir. Es decidir con quién, cómo y desde dónde queremos disfrutar. Y es también revisar qué pactos hemos hecho, si son reales, justos y cuidados… o si son solo una forma de quitarnos el preservativo emocional antes de tiempo.

Placeres, gracias por la lectura. Nos leemos y escuchamos en www.saludplacer.com