El vacío que nos llena

De vez en cuando tengo la suerte de hablar con la chavalada. De hecho, no son pocas las ocasiones en las que bien alguna institución o bien el propio profesorado me pide que me acerque hasta sus centros para impartirles a los alumnos una suerte de «taller literario». Y entonces siempre tuerzo un poco el gesto… Woody Allen dijo en una de sus películas aquello de que «En caso de guerra, yo solo serviría como prisionero». Y yo siempre me he sentido igual: honestamente, siempre he pensado que mi ejemplo solo sirve como mal ejemplo. Además del hecho de que siempre he recelado de eso de los talleres literarios, a mí, y de manera extrañamente diferente de lo que sucede en mi gremio, me faltan las dosis habituales de egolatría necesaria para ir por ahí dando lecciones sobre cómo se les pone el rabo a las cerezas. En todo caso, lo más que hago es compartir muy por encima mi manera de trabajar para, a continuación, preguntarles a los chavales cómo lo harían ellos.

En ese momento, acostumbro a dejar en sus mesas un bolígrafo y una página en blanco. «Contadme una sola cosa –les digo–. La que queráis, por larga o breve que sea. Divertida, triste, escandalosa o grosera, podéis contarme lo que sea. Tan solo os pongo una única condición: que sea verdad». Y como en realidad los chavales son mucho más sinceros de lo que les prejuzgamos, siempre hacen lo mismo: se quedan mirando el papel en blanco y, en silencio, piensan. Insisto, piensan. A veces incluso se quedan inmóviles, observando el papel en blanco por un buen rato. Entonces me acerco y, con discreción, me confiesan «Es que no sé qué poner…». Y a mí siempre se me escapa una sonrisa resignada. No porque crea que no tienen nada que decir –que a estas alturas ya sé que eso no es verdad–, sino porque pienso en lo triste que es tener la certeza de que, al crecer, el ruido y la furia que por todas partes nos rodea, la vida que sin piedad nos pasa por encima acabará llevándose lejos, muy lejos, semejante honestidad.

Porque eso es lo que sucede: hoy opinamos sobre todo. Apenas recordamos aquello de que cuando algo se nos ofrece gratis es porque probablemente el producto seamos nosotros mismos, y no nos damos cuenta de que, muchas veces, si recibimos algún tipo de información de manera gratuita es porque el fin que verdaderamente se persigue somos nosotros. Nuestra opinión, nuestro enfado, nuestra rabia. Nosotros mismos. Da igual cual sea la cuestión puesta sobre la mesa: las causas de un apagón, unos whatsapps filtrados, una pila de libros… Nos asomamos a lo que sea que se nos ponga delante y, aterrorizados por la caída al abismo que supone el pánico a no saber qué decir, qué opinar, qué pensar, corremos a llenar el vacío con nuestra propia ignorancia, intentando disimular el hecho de que, en realidad, no tenemos ni puñetera idea de qué estamos diciendo bajo una montaña de falsa seguridad. Y nos ofendemos, gritamos y nos rasgamos las vestiduras como si la enésima estupidez que nos están poniendo delante fuera el nuevo fin del mundo, cuando, en realidad… Cuando en realidad lo cierto es que al final del día todo nos importa un carajo.

A veces, la mejor manera de llenar esa parte de vacío que nos corresponde a cada uno de nosotros, la más honesta, tal vez sea haciéndonos a un lado. Reconociendo justamente que no tenemos ni idea al respecto de lo que sea que está sucediendo, y apartándonos. Dejando, como mucho, que otros que sí saben nos lo expliquen si de verdad la cuestión nos interesa o incluso nos preocupa tanto como da a entender ese ruido y esa furia que nosotros mismos hemos generado. Al fin y al cabo, una de las respuestas más sinceras que como personas podemos dar es «No lo sé». Pero claro, somos humanos y, como tal, vanidosos, engreídos y arrogantes. E inseguros. Y por eso al final acabamos haciendo lo de siempre, disimular nuestras ignorancias bajo toneladas y toneladas de pose, soberbia y, de regalo, mala educación. Y, llegados a este punto, ¿saben qué haría yo al respecto? Sinceramente, no lo sé…