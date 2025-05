Del quioscoadicto al comepantallas

Yo recuerdo a mi ciudad, a mi país, a mi mundo lleno de kioscos en los que el papel prensa era venerado. Crecimos rodeados de kioscos a los que íbamos en busca de la magia del papel, fuera de revistas del corazón, de la prensa diaria, de colecciones... que iluminaban la mortecina vida diaria del franquismo. Ahora en el centro de Vigo casi tengo que ponerme en chancar para llegar al kiosco más cercano; en las periferias urbanas hay que tener el don de la clarividencia para hallar uno; no hay un solo kiosco ni en el inmenso Vialia donde también está la estación y en los más bellos pueblos de alrededor como Baiona, desaparecidos los hermosos templetes que flanqueaban el paseo, debes tener un buen amigo para saber dónde se refugia la prensa del día y acabarás en una librería que la conserva como un acto de la Resistencia.

Antes pensábamos que la maravilla del periódico estaba en ir al kiosco, llevarte ese papel debajo del brazo y abrirlo en casa o en una cafetería. Ahora compras la prensa casi con el mismo protocolo y afán de búsqueda que los que compran a un camello cocaína, o angulas a un angulero. En Salamanca aún quedan kioscos en el centro pero yo debo coger el coche para comprar (¡y en un supermercado de los Lupa!) y el otro día que pasé por Guijuelo, patria del jamón, las horas extra y otras cosas que no cuento, un pueblo feo pero rico, encontré la prensa en un hotel tras vueltas por el intrincado laberinto de sus calles. Recurriendo a las expresiones hoy populares podría preguntarme: ¿es que ya no hay en este país quien putolea? Bueno, ya sabemos que cerraron miles de kioscos en España en la última década y que hoy un tipo con un periódico bajo el brazo es un sospechoso de prácticas corruptas, o un milagro.

Y entonces ¿qué ha pasado? ¡Ah, las redes! «Leemos en las redes», dicen algunos. ¿Y qué leéis, con qué orden, quién respalda ante la ley la veracidad de esa información? Nunca hubo tanta masa informativa multiplicada por incontables medios y nunca tanta desinformación o confusión. Es un cambio de era, es cierto, y no podemos echar la culpa a las redes de esa ciudadanía plana que ni lee, ni sabe ni contesta, ni a los pseudomedios que están ahí llenando de basura por lo fácil y poco costoso que es crear un periódico digital. ¿Cómo vamos a culpabilizarlos de la podredumbre informativa si hay medios «solventes» que están publicando conversaciones íntimas robadas de los teléfonos de los políticos? Ya no se lee, se ve y se oye en el tiempo libre que dejan las series.

Yo me temo que no leer más que titulares es el origen de un deterioro de las facultades mentales o intelectuales, y esta especialmente relacionado con el abuso del contenido digital trivial o poco estimulante. La periodista cultural Noelia Ramírez dice que quien come tanta pantalla se ve incapaz de leer algo de una tirada, el contenido de al menos una idea, y eso es lo que está ocurriendo. Y entre esa gente germina ese nuevo tipo de políticos cortoplacistas que creen que su papel es satisfacer las demandas inmediatas de sus votantes. Unos comemierdas que están dispuestos a perder el tiempo con naderías de salón en el Parlamento porque carecen de cultura y nivel ideológico para hacer política seria. Y todo, por no haber kioscos.