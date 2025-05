Domesticar o lado salvaxe

Opoñemos o doméstico ao salvaxe coa melancolía tópica e nunca de todo recoñecida de que os ríos revoltos e o cabelo despeiteado recenden a liberdade e que o interior do fogar é un remanso explorado de auga choca, aínda que o que acontece de portas para dentro pertenza ao feraz terreo da especulación. O exotismo das herbas ventureiras non encaixa nos floreiros.

Porén, gústame entender o doméstico como o que fica nas casas, o que é digno de traspasar as súas portas, e de xeito semellante á nosa alma. Daquela, domesticar sería gañar unha confianza tal que deixamos que alguén entre no que nos é máis privado.

Ás veces a literatura é quen de facernos comprender verdades máis fondas ca os libros de ciencias ou, cando menos, de volvelas máis próximas. Por iso, lendo O principiño, soubemos o que xa intuïamos: que domesticar consistía en «crear lazos». Pero, como domesticar tamén ten a acepción de ‘someter’, colleu mala sona.

Aínda que unha das acepcións de doméstico teña que ver coa servidume, cando o lobo se achegou ao ser humano e ficou ao seu carón, converteuse nun amigo. Hai que recoñecer, porén, que non todos os animais domésticos tiveron a mesma sorte de engrosar a categoría dos seres que merecen nomes.

Disque doméstico procede do latín e fai referencia non só á casa, senón tamén á nación e á familia, tres ámbitos de relación que poden anoarse con diferentes presións de lazada. Na obra de Saint-Exupéry explórase a amizade, que vén sendo tamén familia, pero de admisión voluntaria. Con todo, o relato que nos fai o Principiño é o dun camiño de construción, o da súa relación co raposo, e de como ese achegamento debe facerse por capítulos, amodiño, pasando da distancia ao sentimento de morriña cando só queda un dos cordóns atándose ao baleiro.

Para medrar, as amizades precisan tempo, coma as flores. E para murchar, tamén. A construción celébrase; a destrución laméntase. Pero ese proceso acontece tamén ao revés: as amizades gástanse porque mesmo as montañas sofren a erosión do vento e do tempo.

Pregúntome cal é o tempo preciso e as ausencias necesarias e a distancia implicada para que esa persoa que era como un órgano máis do noso corpo se vaia convertendo nunha estraña e para que o lazo que nos xunguía se estire tanto que acabe por romper ou por facerse invisible para quen un día o fiou con constancia e agarimo.